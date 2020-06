Cote d'Ivoire: Les TIC au service des Droits de l'Homme - Le CNDH et l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire signent un contrat cadre de partenariat

« Le Conseil national des droits de l'homme (Cndh) a décidé de s'unir à l'Université Virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci), pour valoriser la formation à distance et permettre à ceux qui ne peuvent pas se former en présentiel à l'Université des Droits de l'Homme (Uddh), de le faire à travers les techniques de l'Information et de la Communication », a indiqué, ce mardi 16juin 2020, la présidente du Cndh, Mme Namizata Sangaré. C'était à l'occasion de la signature d'un contrat cadre de partenariat entre les deux structures.

Pour Mme Sangaré, cela va contribuer à un accès universel à la formation ainsi qu'à l'équité dans l'éducation. Les Technologies de l'information et de la communication, dira-t-elle, offrent aujourd'hui de nouveaux outils d'enseignements aux différents niveaux d'éducation, de l'enseignement primaire à l'enseignement supérieur en passant par la formation continue.

Poursuivant, elle a soutenu que ce contrat cadre de partenariat permettra de mettre en œuvre un pan du programme de formation et de renforcement de capacité en matière de droits de l'homme.

En plus d'accélérer la transformation digitale du Cndh, ce partenariat vise également à vulgariser tout le dispositif mis en place pour la protection des droits de l'homme. Et permettra de mieux les démocratiser.

Pour sa part, le Directeur général de l'Uvci, le Professeur Koné Tiémoman s'est félicité de la signature de ce partenariat. « Nous venons de poser un acte historique », a-t-il déclaré.

Avant d'expliquer que l'Uvci traduit la vision d'émergence des autorités ivoiriennes qui ont ainsi doter le pays d'une université pour développer la formation à distance. Et surtout rendre accessible l'instruction à une plus grande partie de la population.

L'article 1er de cette convention stipule que « ce contrat cadre a pour objet de définir le cadre général ainsi que les caractéristiques générales des relations contractuelles futures des parties et des contrats d'application en préciseront les modalités d'exécution. »

Dans son article 3, les domaines de coopération sont ainsi définis : La fourniture (en fonction des disponibilités) de logistique et d'espace nécessaires pour la réalisation des activités de chaque partie ; L'accompagnement du Cndh à la mise en œuvre de sa plateforme de formation à distance à l'Université des Droits De l'Homme ; Le renforcement des capacités des enseignants et du personnel administratif et Technique du Cndh; L'accompagnement du Cndh à sa transformation digitale ; L'accompagnement du Cndh à la mise en place d'une bibliothèque numérique ; La co-construction des parcours de Formation à Distance ; La participation à des projets communs de recherche ; Le co-encadrement des étudiants par les enseignants des deux institutions ; Tout autre domaine jugé utile par les deux parties.