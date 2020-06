Cote d'Ivoire: Thio Disso Gustave, maire de Fronan - "Que Gon Coulibaly sache que l'histoire va se poursuivre jusqu'en 2035"

HLa salle des mariages de la mairie de Fronan a servi de cadre le jeudi 11 juin 2020, à une séance de travail entre Abou Nibi Coulibaly, Conseiller technique au ministère de l'Équipement et de l'Entretien Routier et les populations.

Au cours des échanges, Abou Nibi Coulibaly a annoncé le bitumage de six (6) kilomètres de routes rurales dans la commune de Fronan dans le cadre de la réhabilitation de la route internationale A3 (Bouaké-Kanawolo) afin d'améliorer les conditions de vie des populations.

"Nous sommes venus vous dire que la ville de Fronan sera bitumée à hauteur de six kilomètres. Donc vous aurez du goudron un peu partout dans la ville dans le cadre de la réhabilitation de la nationale A3.

Le Président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui font de la voirie, l'une de leurs plus grandes priorités ont décidé d'octroyer 3 kilomètres de bitume supplémentaire à la ville de Fronan qui bénéficiait déjà de 3 kilomètres de bitume.

D'ailleurs tout comme la commune de Fronan, plus de 60 villes de Côte d'Ivoire font partie d'un vaste programme de développement de la voirie initiée par le Président Alassane Ouattara. Dans la région du Hambol, la ville de Tafiré va aussi bénéficier de 3 km de bitume", a déclaré Abou Nibi Coulibaly, tout en précisant que la durée de vie du goudron ira au-delà de 15 ans.

Après cette bonne nouvelle pour les populations de Fronan qui pourront bénéficier de 6 kilomètres de bitume, l'envoyé spécial du ministre Amédé Kouakou a demandé aux autorités administratives, politiques et coutumières de la localité de proposer eux-mêmes, les linéaires. "Il faut prioriser les voies structurantes. Car ce sont elles qui donnent de la valeur au bitume de la ville.

Dès que nous recevrons les linéaires que vous aurez choisis d'un commun accord, nous allons faire venir le BNETD pour les études d'impact environnemental et social", a précisé Abou Nibi Coulibaly.

Ce programme routier va concerner aussi le département de Kong dans la région de Tchôlôgô, a dit le collaborateur du ministre Amédé Kouakou qui a, dans la foulée, annoncé la construction de la route N'golodougou-Kong, long de 60 kilomètres afin de faciliter l'écoulement des produits agricoles et les déplacements des populations.

"À cet effet, les villages de N'golodougou et de Nafana vont eux aussi bénéficier chacun d'un kilomètre de bitume. Avant d'arriver à Fronan, nous étions à Dimbokro où nous avons aussi annoncé le bitumage de 7 kilomètres de routes dans la ville.

Ensuite dans les localités d'Ananda et de Djangokro qui bénéficieront également chacune de 3 kilomètres de bitume", a aussi annoncé Abou Nibi Coulibaly. Afin de garantir un climat à la mise en œuvre de ces projets de développement, il a exhorté les populations partout où il est passé à rester "solidement attachées aux idéaux de paix, d'unité et de solidarité".

Le maire de Fronan, Thio Disso Gustave, a remercié le Chef de l'État Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour leur soutien dans le développement de la ville. "Avec cet autre grand cadeau fait pour l'épanouissement des populations de Fronan, on ne peut que dire merci au Président Alassane Ouattara et dans le même temps lui dire que Fronan sera avec lui jusqu'en 2035.

Parce que, quelle que soit la personne qui sera ici, ce sera quelqu'un du Président Alassane Ouattara et il a choisi Amadou Gon Coulibaly.

Nous, à Fronan, nous ne pouvons que nous aligner sur le bon choix du Président Alassane Ouattara. Que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sache que l'histoire va se poursuivre jusqu'en 2035", a dit Thio Disso Gustave, maire de Fronan. Abondant dans le même sens, Coulibaly Tiémoko Basile, chef canton et Koné Kignéman, porte-parole des populations ont remercié le Chef de l'État, le Premier ministre et le ministre Amédé Kouakou.

"Nous voudrions vous charger au nom des chefs coutumiers et des populations de dire merci à nos bienfaiteurs de tous les jours.

Le pacte de fidélité, de loyauté, d'engagement, de combativité entre la commune de Fronan et le Président Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est resté intact", ont-ils dit. Après Fronan, Abou Nibi Coulibaly à la tête d'une forte délégation s'est rendu dans les villes de Tafiré et de Kong pour les mêmes séances de travail.