Sénégal: Vol au centre commercial de Colobane - Le vigile subtilise des effets vestimentaires d'une valeur de 30 millions de FCfa

Accusé d'avoir volé des effets vestimentaires d'une valeur de 30 millions de FCfa, l'un des vigiles du Centre commercial de Colobane, a été condamné à 6 mois dont 3 fermes. Ses deux receleurs ont écopé de la même peine.

Balayeur au centre commercial de Colobane, le responsable de la sécurité avait mis A Diallo dans l'équipe de gardiennage de nuit pour lui permettre de gagner plus d'argent. Mais le veilleur de nuit, a trouvé un autre moyen de s'enrichir davantage, le vol notamment.

Une dizaine de commerçants l'accuse de vol d'effets vestimentaires d'une valeur de 30 millions de FCfa. A. Diallo a été démasqué par Bara Guèye. Le 15 mai dernier, ce dernier a été surpris de se voir proposer sa propre marchandise par une dame. Celle-ci voulait lui vendre des jeans en raison de 2000 FCfa l'unité. Le commerçant a décliné l'offre puisqu'il ne vend pas de friperie.

Néanmoins, il a fait le déplacement pour voir s'il était intéressé par d'autres articles. Bara Guèye est tombé des nues en découvrant une partie de sa marchandise dans la boutique de la dame. Interrogée sur sa provenance, celle-ci lui a fait comprendre que Idrissa Ndoye était son fournisseur et ce dernier a désigné à son tour le vigile.

A la barre, Bara Guèye a révélé avoir perdu au moins 300 jeans. Le commerçant Cheikh Oumar Dramé dit qu'on lui a soutiré 1000 pièces, soit 3,5 millions de FCfa.

Selon la dizaine de partie civile qui a défilé à la barre, les vols ont eu lieu en l'espace de deux ans mais ils soupçonnaient les magasiniers qu'ils employaient. Ils ont déclaré en avoir licencié plus d'un, en constatant que leurs marchandises disparaissaient sans effraction.

Après l'arrestation de A. Diallo, ils se sont rendu compte que le gardien était le voleur. Selon leurs explications, à chaque fois qu'ils rechargeaient de la marchandise, le lendemain, le gardien leur faisait croire qu'ils n'avaient pas bien cadenassé la porte de leur magasin.

L'une des victimes a confié aux juges que le gardien l'a convaincue à changer de cadenas. Malgré toutes ces accusations et une partie de la marchandise découverte chez lui, le vigile a clamé son innocence en désignant un certain Aliou Dramé comme le voleur.

« Je n'ai que la clé de la porte principale. Je n'ai rien pris. Les affaires trouvées chez moi, m'ont été offertes par Aliou Dramé. Chaque nuit, il venait, entre minuit et 2h du matin, prendre de la marchandise à l'insu des propriétaires. J'en ai parlé à Yaya qui m'a recruté », s'est défendu le gardien.

Dénégations battues en brèche

Ses dénégations ont été battues en brèche par son receleur Idrissa Ndoye. Le vendeur de friperie a révélé que le gardien avait l'habitude de lui remettre des jeans à vendre.

« Une fois c'était des jackets, des body », a-t-il précisé. Quant à Saliou Fall, il a reconnu que A. Diallo lui a vendu des jeans une seule fois. Il a également déclaré en avoir acheté jean auprès de Idrissa Ndoye.

Me Sayba Danfakha estime que le vol ne se discute pas. Pour le préjudice, Me Ndiogou Ndiaye a réclamé différents montants estimés à 30 millions de FCfa. Considérant les faits établis, le procureur a requis 3 mois contre Saliou Fall et 6 mois contre Saliou Ndoye.

Contre Amadou Diallo, il a demandé 2 ans dont 1 an ferme. Le conseil de Idrissa Ndoye, Me Ibrahima Mbengue a reconnu la mauvaise foi de son client qui a 3 épouses et 6 enfants.

Il avait sollicité la magnanimité des juges. Assurant seul sa défense, Amadou Diallo a plaidé la clémence en lançant aux juges : « on m'a causé un tort.

J'ai deux épouses et je sais que j'ai perdu mon travail ». Après délibéré, le trio a été condamné à 6 mois dont 3 mois fermes. Les prévenus doivent rembourser une trentaine de millions de FCfa aux parties civiles.