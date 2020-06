Congo-Kinshasa: La Banque mondiale débloque un milliard de dollars pour l'éducation et la santé

La Banque mondiale vient de débloquer un milliard de dollars au profit de la scolarisation des enfants en République démocratique du Congo et de la santé. Ces deux chantiers, mis à mal par la pandémie de Covid-19, avaient été lancés par le président Félix Tshisekedi dès son élection il y a un an et demi. Les fonds seront étalés sur trois ans et assortis de conditions.

Gratuité de l'école primaire et amélioration de la santé publique font partie des priorités du chef de l'État congolais. Mais une partie du financement du programme de ses premiers 100 jours à la tête du pays a été détournée, ce qui a conduit son chef de cabinet et d'autres personnes devant les tribunaux.

Remettre debout le système

L'ambition de scolariser tous les enfants du pays et de remettre debout un système de santé défaillant a un coût, pouvant aller jusqu'à 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros). Kinshasa s'est tourné vers la Banque mondiale, qui vient donc d'approuver 800 millions de dollars (710 millions d'euros environ) pour l'éducation et 200 millions (177 millions d'euros) « pour améliorer la santé maternelle et infantile ».

Le rythme de décaissement de ces fonds est étalé sur trois ans, avec des conditionnalités. La Banque mondiale exigerait notamment des autorités congolaises d'assainir le système de gestion des enseignants, dont les salaires sont souvent assurés par les parents. Plus de la moitié de ce financement va augmenter le taux d'endettement de la RDC, le reste est constitué de dons.

Plus de 9 millions d'enfants concernés

Avec cet argent, plus de 9 millions d'enfants devraient pouvoir être inscrits ou réinscrits gratuitement à l'école primaire et retourner en classe après le confinement. Les écoles sont fermées depuis le 24 mars pour freiner la propagation du coronavirus dans le pays. Le gouvernement congolais compte les rouvrir dans les tout prochains jours.

Le projet cible l'enseignement primaire dans 10 des 26 provinces, dont trois zones de conflits dans l'Est (Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri), quatre provinces du Kasaï et la ville-province de Kinshasa. Le financement de la santé publique cible aussi certaines provinces dont Kinshasa et les deux Kivu.