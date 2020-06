Cote d'Ivoire: Programme social - Le ministre Sidi Touré dresse le bilan du Gouvernement

La conférence de presse trimestrielle relative au Programme social du Gouvernement s'est tenue le 16 juin 2020 au Plateau avec pour conférencier le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du Gouvernement, Sidi Tiémoko Touré. Il a abordé plusieurs sujets d'intérêt national concernant le bilan du premier trimestre 2020. Il s'agit, entre autres, du secteur de la santé.

La Couverture maladie universelle (Cmu)

Elle est entrée dans sa phase active, avec le début des prestations le 1er octobre 2019. Au 31 décembre 2019, 2 979 469 bénéficiaires étaient enregistrés, dont 1888820 personnes effectivement enrôlées.

Parmi les 2979469 bénéficiaires, 1414330 n'avaient jamais bénéficié de couverture maladie antérieurement.

Par ailleurs, 820530 bénéficiaires de la Cmu ont été traités à fin décembre 2020 à travers 96137 consultations effectuées dans 499 centres de soins et 117 localités du pays.

Au premier trimestre 2020, les principales avancées sont l'enrôlement de 404213 personnes portant le nombre total de personnes enrôlées à 2280974.

Puis 182285 cartes produites, ce qui donne un total 1664710 cartes produites et 296839 cartes distribuées, ce qui fait en somme 1124729 cartes distribuées. Quant aux cotisations, « le montant collecté à fin mars 2020 s'établit à 11,85 milliards de F Cfa pour une prévision de 17 milliards ».

Le porte-parole du Gouvernement a aussi tablé sur la gratuité ciblée des soins. Il a démontré les réalisations physiques relatives à la gratuité de janvier à fin mars 2020.

Education nationale

Pour le secteur éducation, le ministre Sidi Tiémoko Touré a rappelé qu'à la fin décembre 2019, le secteur de l'éducation a enregistré le recrutement et la mise à disposition de 10300 enseignants.

Pour l'année 2020, le programme comprend deux projets majeurs à savoir l'acquisition et la distribution de 225000 tables-bancs sur la base des déficits identifiés. Et le démarrage de la construction et de l'équipement de 95 collèges de proximité dans le cadre du C2D phase 2, dont 47 à livrer en mars 2021.

S'agissant de la construction et de l'équipement des collèges de proximité, le processus de contractualisation a été finalisé pour 78 collèges. Les entreprises ont été sélectionnées par appel d'offres et les marchés ont été signés et approuvés.

L'accès à l'électricité

Au terme du premier trimestre 2020, l'état d'exécution des activités donne une baisse du tarif social. 112154 clients ont bénéficié du tarif social contre 1090219 clients à fin février 2020 soit 30788 nouveaux clients au tarif social enregistrés au cours du mois de mars2020.

Cette mesure a permis à l'ensemble des bénéficiaires de réaliser des économies d'environ 1,1 milliard de F Cfa au cours du premier trimestre 2020.

Pour l'électrification rurale, 186 localités ont été électrifiées. En prenant en compte les réalisations à fin 2019, le nombre total de localités électrifiées dans le cadre du PsGouv s'établit à 1105, sur un total de 1838 prévues en 2018.

Le taux d'électrification s'établit à fin mars 2020 à 71% contre 69% à fin 2019. Aussi 34545 Branchements-raccordements des ménages ont été réalisés de janvier à fin mars 2020.

La problématique des logements sociaux

Pour 2020, les travaux prévus ont pour but de procéder à la purge des droits coutumiers sur tous les sites, l'achèvement des travaux de VRD primaires sur les sites de Bassam et Songon, en vue de rendre habitables les logements implantés sur ces deux sites.

Puis la réalisation de la réforme institutionnelle du secteur du logement. Fin mars 2020, le programme se résume sur Bingerville avec l'implantation de 5 nouveaux bâtiments, portant à 875 le nombre de bâtiments en cours sur le site. Yopougon, cité Ado, les travaux d'adduction en eau potable ont été réalisés de même que les infrastructures de base d'assainissement et le parking.

Concernant Grand-Bassam, sur un total de 2107 logements prévus, sont implantés 2071 logements avec 1056 achevés et 1015 en cours. Pour Songon, sur 4068 logements prévus, 3546 sont implantés.

Entretien routier et eau potable

Pour l'année 2020, l'objectif est de réaliser un linéaire total de 32376 km. Au cours du premier trimestre 2020,498 km linéaires ont été réalisés sur la première tranche correspondant à 16 itinéraires achevés.

Pour ce qui concerne la deuxième tranche, les marchés sont en cours d'approbation en vue du démarrage des travaux. Comme prévu pour 2020, il s'agissait du renforcement en adduction en eau potable d'un montant global de 32912726073 F Cfa.

Relatif au projet de renforcement de l'adduction en eau potable de Tafiré et des localités environnantes, le projet global est terminé et a été réceptionné. Des travaux additionnels ont cependant été demandés, suite à des doléances des populations pour raccorder trois localités pour un montant de 1,1 milliard de F Cfa.