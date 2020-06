Congo-Brazzaville: Vie des partis - PCT Pointe-Noire lance la campagne de restructuration

Les retrouvailles ont eu lieu, le 15 juin, au siège du Parti congolais du travail (PCT), situé dans le 2e arrondissement de la ville océane, Mvou-Mvou, sous la houlette de Victor Foudi, président du conseil fédéral.

Dans son mot de circonstance, Victor Foudi a expliqué qu'au cours de cette restructuration, il y a une action très importante, notamment le recensement des membres du parti pour intensifier l'enracinement du PCT et densifier l'occupation de celui-ci dans les blocs en vue de l'augmentation du nombre des militants par mètre carré dans chaque cellule. C'est à la base que la moisson est la plus déterminante et capable de déclencher l'énergie utile et nécessaire pour alimenter la chaîne des organes et instances intermédiaires et de base, a-t-il signifié.

Selon l'orateur, les descentes effectuées dans les quatre-vingt-cinq quartiers et vingt-trois-trois villages de Pointe-Noire du 13 mai 2018 au 8 août 2019 dernier, dans le cadre de la visite des organes intermédiaires et de base de la fédération PCT Pointe-Noire dont les résultats disponibles ont permis de vérifier l'effectivité du parti et de réaliser le complètement de ces organes et instances. Ce travail, réalisé avec minutie dans un climat favorable et hors campagne électorale, doit se faire aujourd'hui dans le strict respect des mesures barrières édictées pour lutter efficacement contre la propagation du coronavirus.

Le contexte sanitaire actuel, a-t-il poursuivi, exige la prudence, la discipline et l'abnégation pour renforcer le succès de cette campagne dans le respect scrupuleux des instructions du secrétaire général Pierre Moussa, à savoir veiller à l'unité, la cohésion et la discipline, privilégier l'intérêt général du parti au détriment des intérêts subjectifs de chacun, responsabiliser les cadres méritants en faisant preuve d'un maximum d'objectivité. « Je vous invite tous à une implication inconditionnelle à cette campagne de restructuration parce que le membre du parti, quel que soit son rang, doit appartenir à une cellule. Aussi, il doit travailler en permanence avec l'organe du parti de son lieu d'habitation ou d'encrage et participer activement à la vie du parti », a-t-il conclu.