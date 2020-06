Cote d'Ivoire: Cohésion - Une structure musulmane engage les femmes à promouvoir la paix

L'organisation musulmane "Aldjanatoul Firdaws" se donne pour mission la promotion des valeurs de paix en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, sa présidente, Tiacoh Fousséina, lors d'une cérémonie, le week-end à Grand-Bassam, a sensibilisé les femmes à être des vecteurs d'union et de cohésion pour garantir une plus grande stabilité à la nation ivoirienne.

« La paix et la cohésion sociale passent aussi et surtout par une bonne éducation. Et l'éducation religieuse y est très déterminante. Quand la femme est bien éduquée et se porte bien, elle est épanouie et peut bien travailler et mieux encadrer les enfants. C'est un aspect très important pour la construction d'une nation prospère », a-t-elle expliqué à ses interlocutrices.

La présidente de "Aldjanatoul Firdaws" a profité de cette rencontre avec ses " sœurs" pour faire le point sur les activités menées par sa structure depuis sa création. Elle a révélé que son organisation a encadré et soutenu des orphelins et des veuves. Elle s'est également investie dans l'éducation et la formation religieuse pour la promotion des bonnes mœurs.

« Nous avons besoin de préserver certaines valeurs telles que le pardon, l'amour, la solidarité, la crainte et l'amour de Dieu pour bâtir un monde harmonieux et renforcer la cohésion sociale », a-t-elle insisté. Avant d'informer que dans le cadre des actions de sa structure, elle a distribué du sucre, du riz, du lait à des veuves ainsi qu'aux pensionnaires de l'orphelinat de Grand-Bassam.

En vue de toucher beaucoup plus de femmes, Tiacoh Fousséina a annoncé l'installation de sections dans plusieurs localités du Sud-Comoé et dans d'autres régions du pays.