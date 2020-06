Angola: Le pays et les États-Unis discutent de la coopération dans le secteur du pétrole et du gaz

Luanda — Le ministre angolais des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, et le secrétaire adjoint du Bureau des Ressources énergétiques du Département d'État américain, Francis Fanon, ont analysé mardi, par téléphone, les réformes en Angola et le dialogue stratégique sur les mines et le pétrole.

Selon un communiqué de presse, lors de la conversation téléphonique d'environ 45 minutes, les deux dirigeants ont également abordé des questions liées au marché mondial du pétrole, en tenant compte de l'impact provoqué par covid-19, des réformes dans le secteur des ressources minérales, du pétrole et des opportunités d'investissement américain dans les mines et le pétrole en Angola.

Durant l'entretien, sollicité par la partie américaine, la participation des entreprises américaines à des projets du secteur minier et pétrolier et la relance du dialogue stratégique énergétique entre les deux pays ont également été analysées.

En 2010, l'Angola et les États-Unis ont signé un accord de partenariat stratégique et coopèrent dans plusieurs domaines, tels que le commerce, les finances, l'énergie, l'industrie de transformation, la sécurité, la santé et la justice.

L'Angola exporte du pétrole et des diamants aux États-Unis et importe des produits alimentaires, des équipements pour le secteur pétrolier et diverses machines de ce pays.

Les États-Unis ont récemment exprimé leur soutien à l'Angola dans ses efforts de lutte contre la corruption.