Madagascar: Construction dans les préfectures et districts - L'Etat veut renforcer sa représentation

L'Etat veut donner du souffle à ses représentants au niveau des districts et des préfectures. Des projets de réhabilitation et de nouvelles constructions de bureaux de districts sont annoncés par le Premier ministre devant les députés.

Les infrastructures qui accueillent les chefs de districts et les préfets à travers le pays sont généralement en état de délabrement. Autant leurs bureaux sont dans de piètre état dans les grandes villes, autant l'état de leurs résidences s'est dégradé au fil des années dans les zones rurales. Pourtant, ils représentent l'Etat dans leurs circonscriptions, ces chefs de districts et ces préfets. Mais l'image que donne leur local est loin, très loin, de convenir aux bureaux fastueux des autres cadres de l'administration dans la Capitale. Actuellement, on compte redresser la situation et franchir les premiers pas pour redorer le blason de la représentation de l'Etat au niveau territorial.

L'étape à franchir pour aboutir à la revalorisation passe ainsi par les infrastructures et les équipements. L'Etat, cette fois-ci déterminé à avancer, veut alors injecter de l'argent dans les travaux au niveau des bâtiments des circonscriptions administratives. Lors de sa rencontre avec les députés, le Premier ministre a annoncé que pour cette année, le gouvernement compte réaliser différents projets au niveau des districts et des préfectures, concernant particulièrement leur local. Des projets de nouvelles constructions de bureaux administratifs pour neuf districts, réhabilitation des lieux de résidence de 14 districts et de 12 préfectures. Ces bâtiments devraient faire peau neuve d'ici la fin de l'année, selon les explications du Premier ministre. Au niveau des collectivités territoriales, le chef du gouvernement a aussi affirmé la nouvelle construction de bureaux de la mairie de vingt communes urbaines et de trente communes rurales.