Madagascar: Préfets, chefs districts, gouverneurs, forces de l'ordre... - Les instructions de la Présidence pour la distribution et la commercialisation du Tambavy CVO

Une note du SGP appelle toutes les autorités étatiques à s'impliquer et à apporter leurs concours à l'IMRA pour que tous les Malagasy puissent avoir accès à ce produit.

« L'efficacité du Covid-Organics est désormais prouvée ». C'est ce qu'a martelé le président Andry Rajoelina durant son émission de dimanche dernier. D'après les informations, plusieurs pays ont fait des commandes pour récupérer ce remède traditionnel amélioré à Madagascar. Bon nombre d'observateurs nationaux dénoncent toutefois des lacunes dans la distribution à l'échelle nationale. Des milliers de Malagasy n'ont pas encore reçu leur part de Tambavy CVO. Pour améliorer la situation et pour faire en sorte que tous les Malagasy puissent avoir accès à ce produit, la Présidence de la République donne des instructions aux autorités et responsables étatiques, ainsi qu'aux représentants de l'Etat pour contribuer à sa vulgarisation.

Le 12 juin dernier, le Secrétaire général auprès de la Présidence de la République a envoyé une note « relative à l'appui à l'Institut Malgache des Recherches Appliquées dans la distribution et la commercialisation du Covid-Organics ». Cette note propose une réorganisation de la distribution et la mise en vente de ce produit à l'échelle nationale, et rappelle aussi que désormais, la distribution sur le marché du Covid-Organics incombe à l'Institut Malgache des Recherches Appliquées en tant que propriétaire des produits. « Il est important d'améliorer, de renforcer, d'accélérer la distribution desdits produits sur l'ensemble du territoire dans les divers circuits de distribution établis par l'IMRA », soutient cette note du SGP.

Autorisations. En quelque sorte, afin d'éviter les cacophonies, le numéro Deux de la Présidence de la République décide de dispatcher les tâches à chaque responsable étatique. Aussi, parmi les destinataires de cette missive figurent entre autres, les représentants de l'Etat tels que les préfets, les chefs districts, les gouverneurs et les députés qui vont assurer la mission de sensibiliser la population concernant l'utilisation du Tambavy CVO. Quant aux maires, ils vont assurer la gestion et le suivi des distributions au niveau de leur circonscription respective, « en collaboration avec l'IMRA ». Les principaux responsables des services déconcentrés de l'Etat, notamment les directeurs régionaux de la Santé et les médecins inspecteurs se chargeront de faciliter la mise à disposition des produits au niveau des centres de santé de base privés et publics. Comme lors de la première distribution à Antananarivo, les forces de l'ordre vont aussi jouer un rôle important pour la distribution et la commercialisation du Covid-Organics.

Mais cette fois-ci, elles auront pour mission de faciliter la libre circulation des véhicules utilisés dans la distribution des produits, sur présentation de pièces justificatives dûment établies à cet effet. Pour éviter toute sorte d'abus et de falsification, l'Armée, la Gendarmerie et la Police nationale ont reçu l'ordre de contrôler les autorisations. Seule l'IMRA est autorisé à fournir les autorisations pour le transport du Tambavy CVO. L'autorisation doit comporter le numéro d'immatriculation du véhicule, l'identité du conducteur et de l'aide-chauffeur, ainsi que la liste et la quantité des produits à livrer.

A grande échelle. En autorisant le déconfinement et le retour à la normale de la vie quotidienne dans les districts non touchés par le coronavirus, l'État met tout en œuvre pour faciliter la distribution à grande échelle du Tambavy CVO sur toute l'étendue du territoire. Lors de la cérémonie de lancement officiel de ce produit, le président Andry Rajoelina a déclaré que les bénéfices seront versés entièrement à l'Institut Malgache des Recherches Appliquées et aux chercheurs Malagasy.