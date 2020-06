Sénégal: Stratégie de relance touristique - Syndicat et patronat misent sur l'offre locale

En marge de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 27 mai 2020, le chef de l'Etat, Macky Sall, a demandé au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération d'ériger le tourisme en priorité dans le Plan global de relance de l'économie, en cours de finalisation.

Cette annonce a été unanimement accueillie par les acteurs de l'industrie touristique, notamment les syndicats et le patronat qui ont proposé une pile de recettes pour un redémarrage réussi.

Le constat est presque unanime. L'industrie touristique et hôtelière a été l'un des secteurs les plus affectés par la pandémie de la Covid-19. Avec près de 450 milliards de FCfa de recettes annuelles, une contribution de 6,8 % au Pib et 150 000 emplois directs et indirects, la crise sanitaire a plongé l'un des fleurons de l'économie nationale dans l'impasse.

Conscient du rôle déterminant de ce secteur, le chef de l'Etat, Macky Sall, a évoqué, lors de la réunion du Conseil des ministres du mercredi 27 mai 2020, la question de la stabilisation et de la relance du secteur du tourisme.

Il a, à cet effet, demandé au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération d'ériger le tourisme en priorité dans le Plan global de relance de l'économie en cours de finalisation.

Il a, en outre, indiqué au ministre du Tourisme et des Transports aériens, au ministre des Finances et du Budget, l'impératif d'élaborer une stratégie innovante de relance de la « Destination Sénégal ». Des acteurs opérant dans le secteur ont salué ces différentes mesures annoncées par les autorités.

Moustapha Kane, secrétaire permanent du Syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal (Spihs), soutient que ces décisions de l'Etat montrent que le gouvernement est conscient de la place centrale que joue le tourisme dans l'économie nationale.

« La concurrence va être très rude dans le monde, car tous les pays partiront sur de nouvelles bases. D'où l'urgence de réfléchir à une stratégie de relance », préconise M. Kane.

Il propose de compter d'abord sur l'environnement immédiat, c'est à dire la clientèle locale, sous-régionale de l'Uemoa et le reste du continent. Il affirme que le tourisme intra-africain représente 25 % des arrivées internationales du Sénégal, soit 250 000 touristes sur la base d'un million. Il justifie son plaidoyer par le fait que les restrictions sont toujours en vigueur dans les autres pays, notamment en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Les vols internationaux sont toujours suspendus dans beaucoup de pays. Pour le secrétaire permanent du Spihs, la stratégie de relance doit être adossée au marché domestique avec un accompagnement des instruments de financement, le renouvellement des équipements et le renforcement de la qualité des infrastructures hôtelières. Il appelle à aller plus loin en explorant le tourisme médical et religieux.

« Ce sont des niches qui sont, pour le moment, sous-exploitées. Nous devons travailler sur les produits qui en découlent afin de créer une offre adaptée à la clientèle », plaide Moustapha Kane.

Des dirigeants de pôles touristiques se sont également réjouis de la volonté de l'Etat de relancer l'activité touristique. Amadou Samba Niasse est le directeur de l'Office de tourisme-syndicat d'initiative de la région de Saint-Louis.

Il souligne que chaque pays travaille sur un plan de relance de son secteur touristique et le Sénégal ne peut pas être en reste. « Nous devons, dès maintenant, réfléchir à une reprise pour faciliter un redémarrage des activités du tourisme.

La relance passe nécessairement par la promotion des produits locaux, le renforcement de la promotion de l'offre touristique nationale qui puisse répondre aux attentes des populations », préconise M. Niasse.

Selon lui, en relançant le secteur, il faudra aussi accorder une attention particulière à la compagnie aérienne Air Sénégal qui a un rôle important à jouer dans l'écosystème.

Il appelle également à investir davantage dans la promotion de l'offre touristique locale. Ce qui permettra au secteur d'être plus résilient face aux chocs exogènes. « L'Etat doit définir un plan clair et bien élaboré qui prenne en compte toutes les préoccupations des acteurs. »

1 500 emplois menacés dans le pôle touristique Nord

À en croire le directeur de l'Office de tourisme-syndicat d'initiative de la région de Saint-Louis, près de 1 500 emplois directs et indirects sont menacés dans le secteur du tourisme dans le pôle nord qui regroupe les régions de Louga, Matam et Saint-Louis.

Cette dernière région concentre 90 % de cet effectif, précise M. Niasse. Il explique que la haute saison correspond à l'intervalle novembre-mai.

« Malheureusement, c'est une période qui a coïncidé avec l'apparition et la propagation de la Covid-19. L'essentiel de nos clients nous viennent de l'étranger. Et avec la fermeture des frontières aériennes, la situation est devenue plus compliquée », note Amadou Samba Niasse.

Le salut passe par la diversification de l'offre

Pour ériger le tourisme en priorité dans le plan global de relance de l'économie nationale, Mamadou Diouf, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'hôtellerie, restauration, cafés et bars du Sénégal (Snthrs), appelle à créer des produits plus attractifs et à développer le tourisme d'affaires sur la Petite Côte, le tourisme religieux à Nguekhokh, Popenguine, Tivaoune, Touba, Ndiassane, Yoff...

M. Diouf invite également à miser sur l'écotourisme dans les îles du Saloum, le tourisme de découverte notamment en Casamance et au Sénégal Oriental.

S'y ajoutent le tourisme balnéaire et le micro-tourisme articulé à l'axe 2 du Pse. Le secrétaire général du Snthrs invite l'Etat à finaliser le projet d'amendement de Pointe Sarène et à régler définitivement le problème de l'érosion côtière.

Le syndicaliste préconise aussi la réouverture des hôtels fermés au cours des dernières années et la mise en valeur des sites historiques.

Des concessions sur la fiscalité souhaitées

Afin de faciliter la relance du tourisme, Moustapha Kane, secrétaire permanent du Syndicat patronal de l'industrie hôtelière au Sénégal (Spihs), invite l'Etat à faire des concessions sur le volet fiscal ; ce qui permettrait aux hôteliers de proposer des prix compétitifs. Pour lui, il n'y a pas de raison que le tourisme ne soit pas relancé avec succès, car le pays regorge de l'expertise nécessaire.

« Il faut que chaque partie prenante joue son rôle. La relance passe par une forte implication de l'Agence de promotion du tourisme et la mise en place d'une bonne politique de marketing pour la promotion des produits touristiques locaux », soutient M. Kane.

« Le tourisme de proximité, la seule alternative pour redonner vie au secteur »

L'expert en tourisme Mouhamed Faouzou Dème considère le tourisme local comme la solution pour relancer cette industrie. Celle-ci nécessite, toutefois, une rupture dans les actions et la mise en œuvre des politiques.

Il estime que la Covid-19 constitue une opportunité pour un nouveau tourisme, plus « responsable », plus « durable », respectant davantage le patrimoine naturel et culturel. Selon lui, la relance du tourisme exige des mesures énergiques suivies d'un « plan Marshall » pour optimiser et garder l'outil de production.

« Le tourisme local ou tourisme de proximité va être la seule alternative pour redonner vie au secteur », soutient M. Dème. Pour ce faire, il appelle l'Etat à soutenir le tourisme scolaire, éducatif, historique et de découverte à travers des voyages d'études, les colonies de vacances, les séminaires pour joindre l'utile à l'agréable.

Cela suppose une réorientation de l'investissement hôtelier pour favoriser les campements, les gîtes, les maisons d'hôtes, les restaurants de campagne, la création d'équipements de loisirs, les centres culturels, les mobiliers et jardins publics, etc.

« Le crédit hôtelier et touristique devra élargir son assiette avec une discrimination positive pour ceux et celles qui investissent en tenant compte des objectifs et des résultats attendus du Pse », préconise l'expert en tourisme.

À son avis, la Covid-19 a radicalement changé l'approche politique, économique et commerciale du tourisme, qui reste malgré tout un puissant levier de développement pour nos pays. C'est sans doute, dit-il, l'occasion de réfléchir à la régulation d'un tourisme globalisé qui a eu ses avantages.