Cameroun: Lutte contre la désertification - Le pays poursuit son combat

En prélude à journée mondiale dédiée, le ministre en charge de l'environnement, Pierre Hele a présenté les actions du pays hier au cours d'un point de presse hier, mardi à Yaoundé

La Journée mondiale de la lutte contre la désertification se célèbre ce 17 juin 2020. Pas de manifestions prévues, en raison de la pandémie actuelle. Mais le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable (Minepded), Pierre Hele a donné un point de presse hier, 16 juin à Yaoundé. Le thème choisi pour cette 26 e édition est « Aliments. Fourrage. Fibres. Production et consommation durable». Il a donc profité de l'occasion pour dresser un état des lieux de la déforestation au Cameroun.

A ce jour, on estime que 12 millions d'hectares ont été détruits dans le pays, dont 8 millions dans les trois régions du Septentrion du fait de la déforestation et de la sècheresse. Il est donc urgent de remédier à ce problème. Pour ce faire, des actions sont menées par le pays dans le cadre du dispositif de lutte contre ce fléau. L'on peut citer entre autres, le reboisement des espaces dégarnis, débuté depuis les années 70 et repris en 2008 sur instruction du chef de l'Etat. Il y a également la construction et la distribution des foyers améliorés qui réduisent considérablement la pression sur le bois de chauffe.

La Giz, partenaire allemand du Cameroun dans cette lutte, apporte également son appui dans la production du bois-énergie. Lequel est utilisé directement comme bois de chauffe ou transformé en charbon, principale source d'énergie pour la cuisson des aliments. Sur la même liste, de nombreuses opérations dans la lutte contre les changements climatiques, la limitation des coupes de bois sont menées. A cela, il faut ajouter un engagement au niveau mondial avec 169 objectifs à réaliser d'ici 2030.

Concernant la Journée proprement dite, elle est axée sur le changement des comportements vis-à- vis des principaux facteurs de désertification et dégradation des terres que sont : la production et la consommation croissantes et excessives de divers produits au quotidien. Selon Pierre Hele, les modes de consommation et les habitudes de vie doivent changer, « si nous voulons disposer de suffisamment de terres cultivables pour satisfaire aux besoins de l'humanité, sans nuire à ceux des générations futures». Il est également question de sensibiliser les communautés, les entreprises et les individus sur la manière de réduire leur empreinte écologique. Les amener à changer leurs habitudes alimentaires en évitant par exemple les gaspillages. Pierre Hele a également préconisé l'interdiction de la coupe abusive de bois, surtout en zone à écologie fragile, l'adoption des alternatives pour l'énergie domestique telle que l'énergie solaire et l'option pour des pratiques agricoles antiérosives pour des besoins de conservation des sols .