Cameroun: Lutte contre le coronavirus - Paul Biya veille

Dans la dernière édition de sa publication « Le Temps des Opportunités », le Cabinet civil de la présidence de la République consacre un dossier majeur aux mesures présidentielles contre cette ravageuse pandémie.

Le titre de l'éditorial est évocateur. Le directeur de publication, ministre directeur du Cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, a trouvé... juste : « Les réponses de Paul Biya ». Evidemment, le président de la République est « Toujours en alerte », face à la pandémie du coronavirus. Sereinement, ses attentions sont braquées sur la gestion du Covid-19 auquel le Cameroun fait face depuis le 6 mars 2020. Depuis lors, le nombre de cas augmente de jour en jour, « malgré la riposte gouvernementale». Dans cette bataille, nous rappelle « Le Temps des Opportunités », édition mars-mai 2020, le chef de l'Etat a régulièrement battu le rappel des troupes. « Il a su mettre sur pied une stratégie cohérente et efficace contre cette pandémie, à la satisfaction des Camerounais pris dans leur grande majorité », peut-on lire dans l'éditorial.

Après ses interpellations sur les plateformes digitales (Facebook et Twitter), le président de la République délivre une « communication très attendue, dense et séduisante», le 19 mai 2020. « Le Temps des Opportunités » publie à nouveau ce discours de grande portée. Dans cette sortie solennelle, Paul Biya appelle à une « union sacrée » de tous les fils et filles du Cameroun, pour combattre cette pandémie. En somme, faire triompher l'idéal commun, celui de poursuivre la construction nationale et de parvenir à l'émergence « dans l'unité et la paix ». Le combat contre Covid-19, ce sont également ces mesures rigoureuses et courageuses inspirées par le chef de l'Etat et mises en œuvre par le gouvernement.

L'annulation des célébrations publiques de la Fête internationale du Travail et de la Fête nationale du 20 mai, en sont quelques unes. On pourrait également rappeler l'assouplissement des mesures de restriction décidé le 30 avril dernier par le président Paul Biya, pour soulager les ménages les plus fragiles et soutenir les secteurs économiques durement impactés. Le don spécial aux 360 communes du pays est également l'une des illustrations vives de cette volonté manifeste d'appuyer les couches vulnérables. « Le Temps des Opportunités », c'est aussi une vitrine sur les activités diplomatiques du chef de l'Etat. Des audiences régulières avec plusieurs chefs de mission diplomatique comme l'ambassadeur de France ou celui des Etats-Unis, dont le sens prééminent est la consolidation de la solidarité face au Covid-19. Le verbe juste du président Paul Biya, lors de la 11e édition de la Journée de la CEMAC, permet d'apprécier la vision et les réalisations du Cameroun dans la dynamique d'intégration de la sous-région.

La première dame, Mme Chantal Biya, radieuse, domine la page centrale. Des clichés saisissants de la célébration de la 35 e édition de la Journée internationale de la femme, sous son égide, replongent le lecteur dans cette communion du 8 mars au Boulevard du 20 mai et à l'hôtel Hilton. « Au cœur de l'action », la rubrique qui plonge dans les actes du chef de l'Etat, renseigne sur la densité des décisions prises par le président de la République. Entre mars et mai, Paul Biya aura signé pas moins de 414 textes (décrets et arrêtés). On pourrait donc dire qu'il conduit méthodiquement et fermement la croisade contre le Covid-19 et préside inlassablement aux destinées du Cameroun .