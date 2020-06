Afrique: Programme d'urgence COVID-19 - Le BMZ assure les pays africains contre la sécheresse

En réaction à la crise sanitaire due au Covid-19, le gouvernement allemand prend en charge le paiement de primes représentant un montant d'environ 19 millions d'euros pour l'assurance sécheresse de l'African Risk Capacity (ARC).

Selon un communiqué de presse, jusqu'à 20 millions de personnes pauvres et particulièrement touchées par les crises, en Afrique, seront ainsi protégées de manière fiable contre la sécheresse au cours de la prochaine saison agricole.

Maria Flachsbarth, secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et co-présidente de InsuResilience Global Partnership, a indiqué dans un message vidéo que l'Allemagne va apporter une aide simple et rapide à ses partenaires en Afrique, car ces derniers sont confrontés à des difficultés sociales, économiques et financières sans précédent du fait de la pandémie.

Dans son message vidéo correspondant, Ngozi Okonjo-Iweala, la présidente du conseil d'administration de l'Arc, a souligné que l'aide allemande visant à assurer les pays africains contre la sécheresse « n'aurait pu arriver à un meilleur moment ».

L'Arc est une agence spécialisée de l'Union africaine. Elle a été créée en 2012 à l'initiative des pays africains dans le but d'améliorer leur gestion des catastrophes et des crises ainsi que leur capacité de résistance face au changement climatique et aux catastrophes.

Aujourd'hui, l'ARC offre à ses membres une assurance sécheresse indexée qui garantit des versements dès que les précipitations sont en dessous de certains seuils.

Les petites exploitations agricoles concernées bénéficient ainsi rapidement d'un soutien financier. Les gouvernements reçoivent en outre un soutien technique global pour la prévention des catastrophes et la gestion des risques en cas de catastrophe.

L'Allemagne a jusqu'ici soutenu le développement de l'Arc en fournissant environ 62 millions d'euros, dans le cadre de l'InsuResilience Global Partnership, en vue d'étendre les solutions de transfert des risques climatiques aux populations pauvres et vulnérables.

« Les aides au paiement des primes nous permettent d'obtenir trois effets positifs. D'abord, nous créons ainsi délibérément des liquidités pour les mesures Covid-19 immédiates de nos partenaires qui s'avèrent particulièrement urgentes.

Ensuite, nous veillons à ce que l'assurance sécheresse, qui est vitale pour de très nombreuses personnes, ne soit pas perdue dans le contexte déjà difficile du Coronavirus. Enfin, nous contribuons ainsi également à la stabilité de toute la région Arc. », explique Mme Flachsbarth.