Sénégal: Doudou Diagne «Diecko» - «Le futur président du CNG doit travailler à la pacification de la lutte sénégalaise»

L'association nationale des amateurs n'est pas intéressée par le débat sur la reconduction ou non de l'actuel président Alioune Sarr. Encore moins du profil du prochain président du Comité national de gestion de la lutte. Pour Doudou Diagne Diécko, ce qui importe, sera de travailler à la pacification du monde de la lutte, traversé par des conflits entre les acteurs. Ce qui, selon lui, implique une reforme de texte de l'instance dirigeante de la lutte.

L'association des amateurs n'a pas une idée tranchée sur le profil du futur président du comité national de gestion (CNG) de lutte qui sera désigné au mois d'octobre au terme du mandat d'Alioune Sarr en poste depuis 25 ans.

Le président Doudou Diagne «Diécko» estime que la durée de 25 ans passée à la tête du Cng n'a aucune incidence sur le travail qui devra être effectué dans le futur de l'instance dirigeante. «Un président à la tête du CNG est du ressort du ministre des sports qui est l'autorité. Le moment venu, il prendra une décision en toute responsabilité. Il va nommer le président par arrêté.

C'est lui qui décidera de la reconduction ou non de Alioune Sarr à la tête de la lutte. Il sera nommé sur la base d'une confiance. Si on estime qu'on peut toujours servir, rien ne peut t'empêcher de poursuivre ta mission après 25 ans passés. Cela ne dépend que de la personne. Il a une famille et il prendra ses propres responsabilités de rester ou de partir.

Notre association n'a pas une recommandation encore moins une position sur le choix du futur président du Cng», déclare-t-il. Doudou Diagne pense toutefois qu'au-delà du futur président, le CNG aura besoin de s'orienter vers la pacification, de lutte sénégalaise qui, le moins que l'on puisse dire, est traversée par de fortes convulsions.

Ce du fait des conflits entre l'association des lutteurs en activités et le CNG mais aussi entre de voix de plus en insistantes réclamant le départ de l'actuel président Alioune Sarr. «Il faudra que ceux qui dirigeront respectent les lutteurs et toutes les composantes de l'arène.

Le futur président du CNG doit travailler à la pacification de la lutte sénégalaise. Nous aspirons à plus de sérénité. Nous ne voulons plus tous ces conflits qui minent la discipline. Ceux qui dirigent la structure doivent avoir plus d'ouverture», martèle-t-il.

«HUMANISER UN PEU PLUS LES RAPPORTS AVEC LES LUTTEURS»

Dans cet élan, le président du «Bureau des amateurs» reste favorable à une réforme des textes qui régissent la lutte sénégalaise. «Il faut, à mon avis, revoir la commission discipline et règlement et même de sa composition. Il faut que cette instance humanise un peu plus ses rapports avec les lutteurs. Mais aussi être à l'écoute des lutteurs et que ces derniers se sentent protégés.

Elles ne peuvent plus être qu'un simple instrument pour sanctionner lourdement. Comme c'est le cas avec les arbitres. Il faut que tous les acteurs sachent que notre forme de lutte est très prisée dans le monde. C'est un mélange de sport et de culture.

Nous devons donc tout faire pour le préserver et le rendre pérenne. Les lutteurs auront le courage de le pratiquer et les amateurs auront également le plaisir de le pratiquer. Ceux qui aiment la lutte ne doivent perdre le courage de suivre leur sport favori. Sinon, ce sera notre sport avec notre culture qui va mourir de sa belle mort !»

«APPUYER LES PROMOTEURS QUI SONT IMPACTES»

Avec la pause de l'arène imposée par la Covid-19 entraînant la fermeture forcée de la saison de lutte, l'association des amateurs de lutte ne manque pas de solliciter un appui à l'Etat. Surtout pour les promoteurs qui, de leur point de vue, sont les principaux bailleurs de l'arène.

Mais, aussi, ils sont parmi les plus impactés par la crise sanitaire. «Il y a eu beaucoup d'investissements sur le montage des combats qui devraient se dérouler pour le reste de la saison. Mais la crise est passée par là entrainant des pertes.

Nous estimons que l'Etat doit venir à la rescousse de la lutte. Le décret du Chef de l'Etat et l'Etat d'urgence ont changé tout le programme. Nous pensons qu'à l'instar des autres secteurs de l'économie, l'Etat devrait penser à appuyer les promoteurs qui sont les plus impactés.

Ils sont les bailleurs de fonds et disposent des entreprises comme tout le monde. Certains empruntent dans les banques pour investir dans l'arène», relève-t-il.

Le président des amateurs espère qu'en dépit de la crise, l'arène devra retrouver toutes ses grosses affiches lors de la prochaine saison.

«Même si on constate beaucoup de désagréments, les promoteurs ne vont pas surseoir à leurs activités. Les affiches déjà concoctées vont se tenir la prochaine saison», assure-t-il.