Congo-Kinshasa: Journée de l'enfant africain - Le Gouvernement s'engage à veiller sur la promotion des droits des enfants

La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année dans le monde entier. En République démocratique du Congo, la Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant, Béatrice Lomeya, a rappelé que le gouvernement congolais s'inscrit dans la vision du Président de la République, celle de protéger tous les congolais et plus spécialement les enfants.

Aussi, a-t-elle fait savoir que la RDC s'engage à continuer son action de promotion des droits des enfants et à partager avec l'ensemble des congolais l'espoir de les protéger contre toute forme de violence et de maltraitance. "Malgré les efforts et les nombreux progrès réalisés ces deux dernières décennies, les défis à relever en matière de l'application des droits de l'enfant restent encore importants", a souligné Béatrice Lomeya.

En outre, cet engagement est dépendant de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CADBEE) adoptée en 1990 par l'Organisation de l'Unité Africaine, aujourd'hui UA et célèbre aussi son 30ème anniversaire cette année.

Selon la ministre du Genre, le double événement en l'occurrence, la célébration de la journée de l'enfant africain et celle de la CADBEE, le ministère qu'elle dirige a rendu possible une activité de participation des enfants en ligne dénommé : « ADOS DISCUTONS RDC », qui est un espace d'échanges virtuels sur des sujets intéressant les adolescents et qui va permettre aux enfants de s'informer, de partager les réalités de leurs milieux de vie et, surtout, d'avoir de la matière pour leurs plaidoyers.

Et ce, toujours en ce moment où de nouveaux cas liés à la pandémie à Coronavirus, continuent à être détectés.

Rappelons qu'en cette 27ème célébration de l'enfant africain, pendant les durs moments de la pandémie de Covid-19, cette journée a été instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité Africaine, en mémoire des enfants de Soweto tombés en 1976, en Afrique du Sud, sous les balles du régime de l'apartheid.