Cameroun: Financement du budget - Le pays recherche 25 milliards

A travers une autre émission de titres publics ce jour, l'Etat veut compléter son enveloppe de 220 milliards ouverte depuis avril dernier pour le financement des projets inscrits au budget.

Ce mercredi 17 juin 2020, le Trésor public camerounais est à nouveau sur le marché des titres publics de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC). En effet, une nouvelle émission d'obligations du Trésor assimilables (OTA) est prévue ce jour.

Selon nos sources au ministère des Finances, cette opération de levée de fonds porte sur une enveloppe de 25 milliards de F, avec une maturité de sept ans pour un taux d'intérêt de 6,5%. Il faut dire que cette 6e émission d'OTA est la dernière d'un programme de mobilisation de financements à moyen et long termes, lancé par le gouvernement depuis avril dernier, afin de collecter un total de 220 milliards de F. Des fonds qui sont destinés au financement d'un certain nombre de projets inscrits au budget de l'Etat, dans des domaines tels que l'eau et l'énergie, les infrastructures sportives, l'aménagement ou la réhabilitation des routes, la santé.

Selon Moh Sylvestre Tangongoh, directeur général du Trésor, de la Coopération financière et monétaire au ministère des Finances, parmi les secteurs à financer, la lutte contre le Covid-19 n'a pas été négligée. « Il est prévu une enveloppe de 45 milliards de F pour les infrastructures et équipements sanitaires, la contribution de l'Etat au Fonds mondial et pour les pandémies. Il y a beaucoup de projets du ministère de la Santé qui sont intégrés dans ces émissions », indiquait-il après la première émission des OTA du 8 avril 2020.

A date, le Cameroun a déjà levé 201,7 milliards de F. Donc, il ne faut plus que 18,3 milliards de F au pays pour atteindre son objectif et ainsi boucler un programme qui, dans l'ensemble, aura plutôt été fructueux, avec des taux de souscription dépassant parfois les 100%. Toutefois, après cette série, il ne serait pas surprenant de revoir le Cameroun solliciter à nouveau les spécialistes en valeur du trésor de la BEAC en cas de besoin. Avec la loi de finances rectificative consacrée par l'ordonnance du président de la République le 3 juin dernier, en attente de ratification par le parlement, le Cameroun peut désormais lever jusqu'à 420 milliards de F sur le marché des titres publics. Et les monteurs choisiront sans doute le canal le moins contraignant...