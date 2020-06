Cameroun: Vols internationaux - Les préalables pour une ouverture totale

Alors que certaines compagnies ont repris du service, le ministre des Transports a présidé une réunion hier à Yaoundé avec les acteurs pour préparer une reprise éventuelle globale du trafic aérien.

Compagnies aériennes desservant le Cameroun, autorité civile aéronautique, aéroports du Cameroun, ministère de la Santé publique. Voilà les principaux acteurs réunis hier autour de Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe, ministre des Transports. Objectifs de la rencontre, faire le point sur toutes les mesures prises ou à prendre, en prélude à une éventuelle réouverture des frontières aériennes du Cameroun. « Je sais que vous voulez tous savoir quand les vols commerciaux reprendront. Mais je ne peux pas répondre à cette question, car je ne le sais pas moi-même », a déclaré le ministre d'entrée.

Mais cette incertitude n'a pas empêché les acteurs ainsi réunis de se pencher sur les mesures nécessaires à une bonne reprise des activités, dans un environnement le moins exposé possible à la contamination au coronavirus. En effet, en attendant la réouverture éventuelle et progressive de l'espace aérien du Cameroun, tous les maillons de la chaîne sont unanimes sur ce qu'il y a lieu de faire pour limiter la propagation du virus. Cela va de l'exigence pour chaque compagnie aérienne de s'assurer que tout passager embarqué présente un résultat de test négatif au covid-19 datant de trois jours maximum. « Dans le cas contraire, après le test rapide au débarquement, ce passager sera mis en quarantaine aux frais de la compagnie », a suggéré le ministre des Transports comme sanction, allant même jusqu'à envisager le refus de débarquement, qui est plus préjudiciable.

Autres mesures, le remplissage des formulaires de suivi par tous les passagers, la mise à disposition des manifestes de voyage, le port du masque, le respect de la distanciation. Il a également été recommandé que les compagnies aériennes se coor- donnent pour un choix de créneau horaire permettant d'éviter des attroupements lors des différentes procédures, mais aussi pour faciliter la tâche aux équipes médicales. Les transporteurs devraient également soumettre, pour validation, un protocole de désinfection des aéronefs, entre autres dispositions. La désin- fection des bagages et le confinement des membres de l'équipage dans leur hôtel durant le temps de repos. A ce jour, outre les vols cargos et vols spéciaux, seule la compagnie Air France a obtenu une dérogation pour atterrir au Cameroun. Selon nos sources Brussels airlines, Turkish airlines, Ethiopian airlines et Kenyan airways ont également introduit des demandes et sont en attente de réponse. Les autres compagnies se tiennent prêtes à reprendre du service dès la réouverture de l'espace aérien .