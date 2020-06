Tunisie: Marché de l'Ariana - Mise en place de caméras de surveillance

Les rues aux alentours ont été rendues à la circulation grâce aux équipes de la police municipale

Bien des secteurs ont... profité du passage de ce sacré Covid-19 pour se reprendre en main et mettre en place des dispositions à même de leur permettre de fonctionner avec plus d'efficience et d'efficacité.

Parmi ceux qui ont, sans aucun doute, positivement mis à profit cet intermède, la municipalité de l'Ariana. Elle a fermé le marché central de la ville et procédé à une véritable petite révolution qui a surpris plus d'un. Il faudrait reconnaître que cette reprise en main était sans doute programmée de longue date, car, visiblement, et pour ne pas verser dans le sensationnel inutile, tout était prévu et on n'attendait que l'occasion ou la fixation d'une date pour passer à l'action.

Ce marché, effectivement, constituait une des deux plaies de cette ville, qui, qu'on le veuille ou non, est une extension de la capitale. La place «d'El Hadid» où la situation est incroyable avec les dépassements qui n'en finissent pas et le désordre indescriptible qui y règne, et ce marché qui reçoit tous les jours de la semaine des milliers de personnes.

La foire et l'indiscipline qui y régnaient étaient inouïes. Les rues aux alentours étaient envahies par les vendeurs ambulants. Les descentes et les ramassages systématiques n'y purent rien. Les petits dépôts aménagés dans des maisons à proximité remplaçaient à la minute tout ce qui était embarqué. Une véritable organisation aux ramifications tentaculaires.

Les marchands de fruits et de légumes, qui possédaient une autorisation, engageaient des revendeurs, et parfois sortaient eux-mêmes pour étendre sur la chaussée ou sur un étal brinquebalant leurs marchandises.

A la fin de la journée, les restes des légumes, fruits et autres étaient déversés à même la chaussée. Bien entendu, les rues aux alentours étaient condamnées. Aucune voiture ne pouvait les emprunter. Du moins sans risque car les plus téméraires s'en tiraient avec un rétroviseur en berne ou des rayures sur leur carrosserie.

Les vendeurs ambulants délogés

Voila la situation que la municipalité de l'Ariana semble avoir voulu résoudre ce problème une fois pour toutes.

Et ce fut la réouverture avec des portes d'entrées et de sorties, surveillées (il y a certes quelques jours où les portes étaient désertes), des traçages nettement visibles pour délimiter les zones sur lesquelles tout dépassement est interdit. Des hommes, en uniforme, pour aiguiller la clientèle et la disparition de tous les exposants qui obstruaient les passages. Y circuler est devenu un plaisir.

Cerise sur le gâteau, la mise en place de caméras de surveillance qui, semble-t-il, donnent directement sur un bureau de contrôle au siège de la municipalité !

Et ça marche, au point que cela devrait inspirer d'autres municipalités.

Ce n'était plus un seul responsable qui se faisait vite déborder et qui devenait un de ces jours le «copain» de tous, mais toute une équipe, elle-même sous contrôle. Voilà ce qui s'appelle du joli travail pour lequel tous ceux qui ont repris le chemin de ce marché ont souhaité pleine réussite. Car, les rues aux alentours ont été rendues à la circulation grâce aux équipes mobiles de la police municipale qui s'affairaient pour dégager les attroupements, renvoyer les petits marchands ambulants de feuilles de bricks, de lauriers ou petits condiments, vilainement ensachés dans des machins en plastique à la propreté douteuse.

A un des agents, nous avions posé la question : Cela va-t-il durer ? «Inchallah cela durera !», nous répondit-il avec beaucoup d'assurance.

Vous vous demandez assurément où sont allés les marchands ambulants. Ils se sont retrouvés un peu plus loin et ont littéralement condamné d'autres rues... .