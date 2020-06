Sénégal: Augmentation des décès lies au coronavirus - Le cauchemar de la prise en charge

Dix décès notifiés par le ministère de la Santé et de l'action sociale en deux jours (dimanche et lundi). Le bilan des morts lié à la Covid-19 est lourd et inquiétant. Même si, selon des spécialistes de la santé, la situation était prévisible avec la montée en flèche des cas graves dépassant la barre des 20 malades pris en charge dans les différents centres de réanimation du pays.

70 décès ont été enregistrés depuis la déclaration de la maladie du coronavirus au Sénégal le 2 mars dernier avec plus de 5 mille personnes touchées par la maladie et 1700 présentement en soin. Dans le lot des patients pris en charge dans les différents centres de traitement, les cas graves occupent une bonne place.

Ainsi depuis, une quinzaine de jours, les cas admis en réanimation ne cessent d'augmenter. Plus d'une dizaine sont annoncés par jour dans le chiffre annoncé de personnes victimes de coronavirus et par la même occasion des décès notés presque tous les deux jours.

Cependant, ce début de semaine reste macabre puisque dix malades ont succombé à la maladie entre dimanche et lundi. Un record de décès jamais atteint depuis le début de la maladie.

Et selon des sources, ils étaient tous admis dans les structures de prise en charge car aucun des décès n'est noté en dehors des soins. La semaine dernière, des cas de décès important ont été aussi notés à savoir 4 le vendredi dernier, 1 le jeudi, 1 le mercredi.

Selon des médecins de la santé publique, la situation était prévisible avec le nombre de cas admis en urgence. «Depuis le mois de mai, le Sénégal ne cesse d'enregistrer des décès.

Avec la hausse du nombre de personnes diagnostiquées au coronavirus, les cas graves deviennent de plus en plus nombreux et c'est naturel qu'on puisse observer une hausse des décès au Sénégal», a déclaré une des sources du ministère de la santé et de l'action sociale.

Cependant, ce dernier de préciser : «les décès ne sauraient être liés à une quelconque défaillance du système de prise en charge dont les malades admis reçoivent tout le soin nécessaire».

Au niveau du personnel soignant, le professeur Moussa Seydi coordonnateur des soins avait sonné l'alerte au tout début de la pandémie. Selon l'infectiologue : «il faut s'attendre à des décès si le nombre de cas évolue même si notre objectif est de sortir de cette pandémie avec zéro décès».

Et de poursuivre : «pour 10 mille cas de covid, il faut s'attendre à mille décès». Pour plusieurs professionnels de santé à l'image du professeur Marie Louis Fortes, les décès touchent les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités.

D'où la pertinence de l'appel du gériatre le docteur Seydina Limamouh Diagne qui faisait le plaidoyer pour la protection de cette frange de la société au sein des familles. Pour rappel, le Sénégal a enregistré depuis le début de la pandémie 5242 personnes touchées par la maladie dont 3525 guéris, 1651 en traitement et 70 décès.