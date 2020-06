Sénégal: Kaolack - La famille de feu Serigne Mamoune Niasse se souvient d'un illustre homme

La famille de Médina Baye toute entière, les fils et nombreux disciples du Sénégal et de la diaspora vont célébrer ce mercredi 17 juin, le huitième anniversaire du rappel à Dieu de feu Serigne Mamoune Niasse. Cette année, la famille a choisi de dérouler cet événement sous le thème «la vie et l'œuvre de Serigne Mamoune Niasse».

Une occasion pour les nombreux talibés de l'extérieur arrivés ces jours derniers dans la cité religieuse de médina Baye et leurs frères du pays d'accueil de revisiter le parcours d'un homme «exceptionnel» en relation et qui, toute sa vie durant, a tout donné aux services de Dieu et son Prophète (PSL). Une mérite qu'il a d'ailleurs commencé à manifester dès son jeune âge, alors qu'il venait à peine de terminer l'apprentissage du Coran.

Ancien pensionnaire de l'université «Al Azar» du Caire, l'un des plus vieux temples du savoir du monde arabo-africain, Serigne Mamoune Niasse a vite maitrisé les sciences arabes. Mais aussi une langue qui lui a permis d'investir ce monde, et tisser de nombreuses et importantes relations avec d'éminentes personnalités dans le Golfe, le proche, le Moyen et Extrême Orient.

En Afrique, sa familiarité avec la langue arabe faisait également de lui un ultime négociateur, un partisan de la paix et surtout un réconciliateur hors pair qui a fait avorter beaucoup de conflits armés et atténuer la percée expansionniste de certains mouvements islamiques radicaux ayant fait perdre à l'Afrique des milliers et des milliers de ses fils.

Au Darfour, Serigne Mamoune Niasse a été l'émissaire que Me Abdoulaye Wade avait choisi à l'époque pour le règlement de ce conflit, comme au Nigéria avec les multiples attaques de «Bokko Haram» et dans d'autres zones d'affrontements meurtriers. Mais l'- homme était aussi d'une générosité extrême. Il donnait tout ce qu'il avait entre les mains et ne gardait rien.

Et pour justifier cette habitude, il a toujours confié à ses proches ceci : «tout ce que j'ai provient de Dieu et doit retourner à Dieu».

En ces pleins moments de lutte contre la Covid-19, ce huitième anniversaire du rappel à Dieu du défunt Sérigne Mamoune Niasse axera ses prétentions sur la sensibilisation, mais aussi sur les nombreuses actions de cet homme en direction de la santé et les milliers d'êtres humains auxquels il a réussi à sauver la vie durant son existe