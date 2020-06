Sénégal: COVID-19 - 20 villages de Diendé testés opérationnels dans la prévention

La Division régionale de l'Assainissement de Sédhiou et une équipe de la Direction nationale de l'Eau et de l'Assainissement ont procédé à la revue des dispositifs de salubrité publique, de l'accès à une eau de qualité et du lavage systématique des mains.

Dans cette dynamique, ce programme veille à proscrire la propension de nombre de villageois à déféquer à l'air libre, à l'origine de pathologies multiples.

Cette mission de supervision de la Direction nationale de l'Eau et de l'Assainissement du ministère de l'Eau et de l'Assainissement est venue poser le regard sur les investissements à caractère social dans vingt villages de la commune rurale de Diendé.

Les bonnes pratiques de propreté individuelle, de salubrité publique, d'accès à une eau de qualité et de lutte contre la défécation à l'air libre forment l'épine dorsale de leur cahier de charges dans ce contexte de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Capitaine Emmanuel Diatta, le chef de la Division régionale de l'Assainissement de Sédhiou explique que «ce sont des actions réalisées par les populations, sans aucun apport financier et sans subvention. Cette année 2020, nous intervenons dans la commune de Diendé et dans 20 villages dont Tivaouane Peul, Boussoura, Kounayan, Bakoum.

Nous faisons d'abord une situation de référence qui nous a permis de répertorier 380 concessions, 438 ménages pour une population de 6.020 personnes».

Revenant sur les axes d'intervention de leur service, le chef de la Division régionale de l'Assainissement de Sédhiou ajoute que «l'assainissement total piloté par la communauté intervient pour trois volets à savoir l'eau, la protection des points d'eau c'est-àdire les puits, le traitement de l'eau à domicile, l'hygiène comme le lavage des mains mais aussi à l'assainissement car la défécation à l'air libre présente des conséquences graves sur la santé sous l'effet de la poussière et des ruissellement de l'eau de pluie. Il importe de relever que 80% des maladies sont éliminées par le lavage des mains, ce qui est fondamental dans ce contexte de lutte contre la Covid19», a dit le capitaine Emmanuel Diatta.

L'APPROCHE DU FAIREFAIRE SONNE LE QUITUS DE LA PERENNISATION

Les actes posés ont fait l'objet d'une appropriation des communautés au travers d'une approche de faire-faire, a notamment indiqué Sény Sène, le point focal assainissement piloté par la communauté à la Direction nationale. «C'est le faire-faire car les populations elles-mêmes développent leur propre plan d'action et ce sont elles qui les mettent en œuvre.

Nous, nous les encadrons ensuite. C'est un moyen efficace de prévention des maladies liées à l'eau et à l'assainissement», dit-il. M. Sène de poursuivre, sur un élan de satisfaction : «en pleine lutte contre la propagation de la Covid-19, ces populations arrivent à construire elles-mêmes leurs propres dispositifs de lavage des mains ; ce qu'on appelle les «Tipitap».

Nous cherchons à faire disposer chaque ménage d'une latrine. Nous remercions beaucoup l'UNICEF qui accompagne la Direction de l'Assainissement dans la mise en œuvre de ce programme», conclut Sény Sène le point focal assainissement piloté par la communauté à la direction nationale.

Cette mission a parcouru les régions de Tambacounda et Kolda avant de fouler le sol du Pakao. A en croire la délégation, un accent particulier est mis sur les zones déshéritées et frontalières, en réponse à une forte demande sociale et sans bourse délier