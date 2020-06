Tunisie: PSST - Des prestations de qualité dans un environnement sûr et sain

Le tourisme est certainement parmi les secteurs les plus impactés par la pandémie du Covid-19. Le ministère du Tourisme s'active, depuis l'entrée en vigueur de la première étape du déconfinement avec le concours des professionnels et de toutes les parties prenantes, à la relance de l'activité touristique.

En effet, un protocole sanitaire pour le tourisme tunisien Anti-Covid-19 (PSST Anti Covid-19) a été élaboré conformément aux instructions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Tourisme (OMT), ayant présenté des mesures basées essentiellement sur l'impérative protection de la santé des citoyens et la prévention contre la propagation de la pandémie Covid-19, après la relance de l'activité touristique.

Ce protocole constitue une procédure de prévention pour rassurer les citoyens et les inciter à passer, en toute tranquillité, leurs vacances en Tunisie, sans appréhension aucune. Il est axé essentiellement sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire à travers le parcours des clients depuis leur accueil au niveau des postes frontaliers jusqu'à leur départ ainsi que le personnel des établissements touristiques.

Méthode des 5M

La méthode adoptée pour l'élaboration de ces consignes et règles d'hygiène s'appuie sur une analyse de risque en utilisant la méthode des 5M (Matière, Matériel, Milieu, Main-d'œuvre, Méthode) dans toute la chaîne touristique du parcours client.

Il est à noter que «ce PSST Anti Covid-19, s'inspirant des expériences d'autres destinations sur la base d'un benchmarking avec une vingtaine de pays, a été enrichi, outre les efforts des cadres de l'Ontt, par les directives de l'OMS et l'OMT, des magazines professionnels et les experts en matière».

Les objectifs majeurs du PSST Anti-Covid-19 sont :

-la maîtrise de la propagation de cette pandémie dans les établissements touristiques

-la veille à la sécurité aussi bien du personnel que des établissements touristiques que des clients

-la restauration de la confiance le plus rapidement possible des réseaux de vente et des tour-opérateurs

-l'offre d'un produit sain et de sécurité sanitaire maîtrisée

Le ministère de tutelle indique que « toutes les consignes et les règles d'hygiène figurant dans ce manuel doivent faire l'objet de déclinaisons concrètes dans les établissements de tourisme appelés à les mettre en œuvre et à veiller à la vérification et au suivi de leur application (la traçabilité doit être assurée) ». Sachant que des informations, recommandations et autres dispositions peuvent être intégrées dans ce manuel en fonction de l'évolution éventuelle de la propagation de la pandémie.

Mesures de soutien

Secteur stratégique et à fort effet multiplicateur, le tourisme, toutes activités confondues, avait besoin d'un appui financier estimé à 500 millions de dinars, pour soutenir les entreprises impactées par les retombées de la pandémie Covid-19. Cette enveloppe sera attribuée sous forme de crédits bancaires aux entreprises et professionnels des secteurs du tourisme et de l'artisanat avec une garantie de l'Etat de l'ordre de 100 millions de dinars. Les entreprises concernées par cette mesure sont celles qui ont enregistré une baisse d'au moins 25% de leur chiffre d'affaires et un repli de 40%. Le crédit octroyé ne doit pas dépasser 25% du chiffre d'affaires réalisé en 2019 et dans la limite de 1 million de dinars pour chaque unité hôtelière.

Pour bénéficier de cette mesure, les entreprises doivent maintenir l'ensemble de leur effectif et payer l'intégralité de leurs salaires.

D'un autre côté, le ministre du Tourisme a appelé à la conception d'une nouvelle vision visant le développement du secteur qui sera fondée sur la diversification du produit et des marchés, la promotion du tourisme alternatif et du tourisme intérieur... , précisant que ce secteur vital est étroitement lié à d'autres secteurs dont l'artisanat, l'agriculture, le transport, la culture... Il contribue aussi à l'entrée des devises qui représente 14% du PIB et offre près de 400 mille postes d'emploi directs et indirects.

Rappelons que les recettes touristiques cumulées depuis le début de l'année accusent une baisse de 599 millions de dinars à fin mai 2020, soit -37%, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers de la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Durant les cinq premiers mois de l'année, le volume des recettes touristiques s'est élevé à 1.03 milliard de dinars, contre 1.63 milliard de dinars au cours de la même période de l'année dernière.

Par ailleurs, environ 9,4 millions de touristes ont visité la Tunisie l'année dernière, y compris les Tunisiens résidents à l'étranger et les visiteurs libyens et algériens.