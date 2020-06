Algérie: Promenade des Sablettes - Une plage artificielle sera ouverte la saison estivale prochaine

Alger — Le wali d'Alger, Youcef Cherfa a annoncé mardi à Alger qu'une plage artificielle et de multiples structures et espaces de divertissement et de loisirs, seraient ouverts au niveau de la promenade "des Sablettes" (Alger), une fois annoncée l'ouverture de la saison estivale pour l'année 2020.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de terrain au Lac de Réghaia, en compagnie du ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki et de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, M. Cherfa a précisé qu'après l'annonce de l'ouverture de la saison estivale, la promenade des Sablettes connaîtra l'ouverture de grands espaces de divertissement sur une superficie de 4 km, dont une plage artificielle.

Il a en outre indiqué que la promenade "des Sablettes" s'offrira un nouveau look après les récents travaux d'élargissement, en permettant aux habitués de cet espace de profiter de plus de structures de restauration et de divertissement, outre l'existence de grands parkings au profit d'un plus grand nombre de visiteurs.

Lire aussi: Réaménagement des accès des plages de la circonscription administrative de Chéraga

M.Cherfa a également fait état de l'ouverture, fin 2020, d'un port de divertissement et de loisirs au niveau des Sablettes, qui permettra aux habitués de ces lieux de profiter du front de mer de cette promenade donnant sur la Méditerranée.

Il a souligné dans ce cadre que ledit port connaîtra la fréquentation des bateaux de plaisance et des navires de transport maritime, en sus d'autres activités tels les sports nautiques.