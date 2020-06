Maroc: Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des A.E, de la Coopération et des Mauritaniens de l'étranger

Le don marocain intervient au moment opportun pour la Mauritanie

L'aide médicale marocaine, acheminée dimanche à l'aéroport international de Nouakchott sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour aider la Mauritanie à faire face à la pandémie du Covid-19, témoigne de la solidité des relations entre les dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouni, ainsi qu'entre leurs deux peuples, a souligné le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'étranger, Ismail Ould Cheikh Ahmed.

Dans une déclaration à la presse, il a indiqué que "l'envoi de cette aide, composée de matériel et d'équipements médicaux, intervient au moment opportun pour nous en Mauritanie" dans la mesure où elle permettra de soutenir le gouvernement dans cette période très difficile.

Dans ce sens, il a exprimé son admiration et ses félicitations au peuple et au gouvernement marocains pour la victoire réalisée dans la lutte contre ce virus, et qui témoigne de la qualité des ressources humaines marocaines et de la capacité du Royaume à endiguer cette pandémie.

Ismail Ould Cheikh Ahmed a, de même, souligné la volonté de son pays de bénéficier de l'expérience du Royaume, ainsi que d'échanger les expertises avec le Maroc.

Il a saisi l'occasion pour réitérer, au nom du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la gratitude de son pays à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au peuple et au gouvernement marocains pour cette aide substantielle.

Les relations solides entre les deux pays ont connu, au cours de l'année dernière après l'élection du Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, une forte impulsion tant au niveau des échanges commerciaux et culturels que sur le plan pédagogique, s'est-il enorgueilli, arguant que "de nombreux étudiants mauritaniens poursuivent leurs études dans diverses spécialités au Maroc".

"Nous saisissons toujours de telles occasions pour remercier le Royaume du Maroc" pour l'accueil d'étudiants mauritaniens dans les universités marocaines, a-t-il indiqué.

Il a, par ailleurs, rappelé les directives des deux chefs d'Etat pour la tenue dans les plus brefs délais des commissions mixtes, en particulier la Haute commission mixte, et pour intensifier les échanges sur les plans culturel, scientifique et commercial entre les deux pays, estimant que l'envoi de ces aides est une preuve tangible de la solidité de ces rapports.

Pour sa part, le ministre mauritanien de la Santé, Nedhirou Ould Hamed, a loué cette généreuse aide du Royaume du Maroc frère, qui intervient à un moment opportun en Mauritanie qui fait face à la propagation de la pandémie du Covid-19.

Nedhirou Ould Hamed, qui a reçu cette aide à l'aéroport international de Nouakchott, a indiqué dans une déclaration similaire que ces aides s'inscrivent dans le cadre de la coopération fraternelle entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc frère, qualifiant cette initiative de "grandiose".

Le ministre a, à cette occasion, exprimé les remerciements du gouvernement mauritanien au Royaume du Maroc pour cette aide que "nous nous efforcerons d'utiliser de manière optimale au profit des citoyens mauritaniens", soulignant que la lutte contre la pandémie du Covid-19 nécessite une action collective aux niveaux national et international pour limiter sa propagation.

Pour sa part, l'ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabbar, a déclaré que cette importante aide a été acheminée à la République islamique sœur de Mauritanie sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a ajouté que cet important lot d'aides médicales atteste de "la solidité des relations fraternelles entre les dirigeants des deux pays, ce qui reflète également les relations fortes et solides entre les deux peuples frères.

Dans une déclaration similaire, il a indiqué que cette aide humanitaire se compose de plusieurs équipements et matériel servant à lutter contre l'épidémie du coronavirus et qu'elle comprend des masques, des visières, des charlottes, des blouses, ainsi que des médicaments utilisés dans les protocoles thérapeutiques.

"Ces aides permettront aux frères mauritaniens de disposer du matériel médical nécessaire au travail quotidien, ainsi que de protéger les équipes de santé chargées de soigner les malades", a-t-il relevé.

Le diplomate a de même souligné que toutes ces différentes aides sont fabriquées au Maroc et que le programme d'aide marocain est destiné pour un groupe de pays africains.

Cette opération traduit le principe de solidarité avec le continent africain défendu par S.M le Roi, a affirmé l'ambassadeur, soulignant que les relations Sud-Sud, réclamées et constamment soutenues par le Souverain "se traduisent aujourd'hui dans l'aspect humanitaire et sanitaire".

Dans ce contexte, Cheikhani Ould Cheikh, président de l'Association mauritano-marocaine pour la défense de l'unité magrébine, a salué le soutien de Rabat à Nouakchott, qui aura un impact tangible sur l'atténuation des effets de la pandémie en Mauritanie.

"Cette initiative louable met en évidence la volonté réelle de S.M le Roi Mohammed VI de hisser les relations mauritano-marocaines à un excellent niveau", a-t-il déclaré à la MAP.