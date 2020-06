Ile Maurice: Il vole les Rs 25 000 d'une vieille dame - Le public aide la police à attraper le suspect

Il croyait pouvoir semer les policiers. Et les membres du public. Mais Shajahan Kallankhan, un habitant d'Upper-Vale âgé de 23 ans, a été coffré hier, mardi 16 juin, suite à une course-poursuite.Le jeune homme venait de commettre un vol à l'arraché sur une femme de 73 ans, sur la route principale, à Lower-Vale.Le sac de la septuagénaire contenait Rs 25 000 et elle revenait tout juste de la banque, ayant effectué un retrait pour régler ses factures d'eau, d'électricité et de téléphone.

Shajahan Kallankhan a surgi et a arraché le sac à main de la retraitée qui descendait de l'autobus avant de prendre la fuite.Un témoin a alerté une équipe de police qui était en patrouille. Des membres du public ainsi que les officiers se sont mis à la recherche du suspect.Le caporal Choolun, les constables Madho, Neerunjun et Seechurn, affectés au poste de police de Plaine-des-Papayes, ont par la suite pu mettre la main au collet du jeune homme, qui tentait de se cacher dans un buisson.

Shajahan Kallankhan a été placé en détention et a comparu devant la justice en ce mercredi 17 juin.Il a été positivement identifié par la victime.L'enquête est menée par le Chef Inspecteur Toorabally et son équipe sous la supervision du surintendant de police Hosenbocus et l'Assistant Commissaire de police Seebah.

La pensionnée a pu récupérer ses affaires.«Bondié béni, zot tou inn bien ed mwa ek lapolis pou rod voler-la.»