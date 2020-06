Cameroun: Evolution de l'épidémie - Le dépistage précoce encouragé

Cette recommandation a été faite hier au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé au cours du point de presse quotidien sur la situation épidémiologique

La barre de 10 000 personnes testées positives au coronavirus vient d'être franchie. C'est par cette nouvelle que le Dr Fanne Mahamat Ousmane, directeur de la promotion de la santé au ministère de la Santé publique a débuté sa communication hier. C'était à l'occasion du point de presse quotidien sur l'évolution de l'épidémie au Cameroun au Centre des opérations des urgences de santé publique de Yaoundé.

Face à ce chiffre sans cesse croissant, le Dr Fanne a assuré que le gouvernement continue d'améliorer sa stratégie nationale de riposte, avec l'appui de ses partenaires, afin de contrôler l'épidémie du Covid-19 au Cameroun et de préserver la santé des populations et plus particulièrement celles des personnes atteintes du Covid- 19. « Le renforcement des centres spéciaux de traitement du Covid- 19, pour assurer la prise en charge précoce et optimale des personnes testées positives au nouveau coronavirus.

D'ailleurs, Monsieur le ministre de la Santé publique a visité et réceptionné ce jour même (ndlr : hier) deux nouveaux bâtiments totalement réaménagés et équipés dédiés à la prise en charge des cas du Covid-19 d'une capacité de près de 100 lits à l'hôpital Jamot », a déclaré Dr Fanne Mahamat Ousmane.

Dans l'optique d'affiner les stratégies de lutte contre le Covid-19, et assurer une prise en charge précoce des cas, avec pour but de limiter le nombre de décès, le Minsanté poursuit l'implémentation de l'approche « 3T ». Cette stratégie s'articule autour de trois axes : « Traquer les personnes en contact, tester les cas suspects et traiter les cas positifs». C'est également dans cette optique que le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute a créé par arrêté le 20 avril dernier, des centres spécialisés de prise en charge des patients Covid- 19 dans les régions du Centre, du Littoral, de l'Ouest, du Nord et du Sud-Ouest, afin d'optimiser la prise en charge des malades.

En concluant son propos, le Dr Fanne Mahamat a rassuré les médias sur la qualité des plateaux techniques performants de ces centres, annexes des hôpitaux centraux et régionaux. Lesquels garantissent des soins et services de santé de qualité aux malades tels que les équipements médicaux de réanimation, des équipements de protection individuelle et des médicaments entrant dans le protocole de prise en charge .