Cameroun: Les députés juniors s'engagent

Hier, à l'occasion de la célébration de la Journée de l'enfant Africain, ils ont sensibilisé les élèves sur les dangers du Covid-19.

Les députés juniors sont également au cœur de la bataille contre le Covid-19. Hier, à l'occasion de la célébration de la 30e édition de la Journée de l'enfant Africain, ils se sont rendus au Lycée bilingue d'Essos à Yaoundé, pour sensibiliser les élèves sur les dangers du Covid-19 et l'importance du respect des mesures barrières. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région du Centre, Naseri Paul Bea en présence du délégué régional des Affaires sociales du Centre, Rachel Sylvie Edimo Mbappe et des responsables du Bureau de l'UNICEF au Cameroun. C'était le lancement d'une campagne de sensibilisation de deux semaines des députés juniors dans les établissements scolaires sur les dangers du Covid-19 dans les dix régions du pays. Pour le gouverneur de la région du Centre, il s'agit d'une bonne initiative qui selon lui va éveiller les consciences des plus jeunes, car ils seront sensibilisés par leurs semblables. « Nous espérons que l'entrée dans la lutte contre le Covid-19 des jeunes députés juniors qui représentent la jeunesse aura un écho favorable. La jeunesse représente 60 % de notre population, il est important qu'elle sache qu'on ne peut combattre cette pandémie qu'en respectant les mesures barrières édictées par les gouvernement », a souligné Naseri Paul Bea.

Dans la même veine, le délégué régional des Affaires sociales, Rachel Sylvie Edimo Mbappe a expliqué que depuis le début de la pandémie, parmi les personnes les plus exposées, les enfants figurent en bonne place du fait de leur insouciance, la non observance des mesures de prévention préconisées, et même l'inaccessibilité des messages de sensibilisation pour certains. « Les classes ayant repris depuis le 1 er juin, il est important de renforcer les actions menées en faveur de cette catégorie sociale aussi bien en milieu scolaire qu'extrascolaire. Concernant l'objectif de ladite campagne, elle a expliqué qu'il s'agit d'impliquer les jeunes dans la lutte contre cette pandémie. « L'occasion est donc ainsi donnée aux enfants d'exercer leur droit à la participation consacré par les différents textes juridiques de promotion et de protection des droits de l'enfant », a-t-elle ajouté. Cette campagne se fera dans le strict respect des mesures barrières .