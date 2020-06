Cameroun: Ebolowa - Les communes au secours des écoles

En partenariat avec les communes d'arrondissement d'Ebolowa I et II, la mairie d'Ebolowa vient de remettre des cache-nez aux écoles

C'est de manière conjointe que les communes d'Ebolowa I et II et la Communauté urbaine ont décidé d'agir, question de mener une lutte concertée contre la maladie à Coronavirus. Réunies sous l'impulsion de la Communauté urbaine, elles ont remis aux délégués départementaux des Enseignements secondaires et de l'Education de base de la Mvila, un ensemble de matériel d'hygiène et de protection individuelle, qui vient booster la lutte efficace contre le Covid- 19 dans les établissements scolaires des deux arrondissements, de la ville d'Ebolowa et ses environs.

L'action des municipalités intervient alors que la Mvila est en tête des zones les plus touchées par le Coronavirus dans le Sud, avec plus de 80 cas confirmés ces derniers jours. La cérémonie de remise du don s'est déroulée le 4 juin, au cercle municipal Ebolowa. Cette synergie de force com- mune a abouti à la remise de 10 000 masques faciaux de protection. Un don remis solennellement par Jean Richard Mvondo Eya, 1 er adjoint au maire de la ville d'Ebolowa, en présence des représentants des maires des communes d'Ebolowa I et II. Un don accueilli avec beaucoup de satisfaction par les bénéficiaires. « Nous sommes très heureux de recevoir au nom des élèves et des enseignants cet appui. Et nous promettons une utili- sation rationnelle pour le bien de la communauté éducative», rassurent les deux délégués départementaux.