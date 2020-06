Cameroun: Lutte contre le COVID-19 - Cinq entreprises au front

Le ministre de la Santé publique a réceptionné des dons en matériel médical et kits sanitaires hier dans son département ministériel

Le ballet des entreprises citoyennes se poursuit au ministère de la Santé publique (Minsanté) dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Hier, le ministre Manaouda Malachie a reçu les responsables de la Fondation Orange, du groupe Enko, des sociétés WETC et ZTE et de l'Association Odette Liyeplimal dans son département ministériel. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ayant pris la pleine mesure de l'impact de ce virus pernicieux sur les plans sanitaire, social et économique, ces entreprises ont décidé de s'associer aux efforts du gouvernement en leur octroyant du matériel nécessaire afin de garantir à tous les Camerounais l'accès à une prise en charge sanitaire de qualité.

Aspirateurs chirurgicaux, extracteurs d'oxygène, électrocardiographes, visières de protection, humidificateurs, moniteurs multiparamètres et bien d'autres kits sanitaires ont été réceptionnés par le Minsanté. Orange Cameroun a, quant à elle offert un don de 100 millions de F en matériel médical et sanitaire et une enveloppe supplémentaire équivalent à 80 millions de F d'équipements sanitaires. A en croire le directeur général d'Orange Cameroun, Frédéric Debord, il s'agit d'une première dotation de l'entreprise représentant 40% du matériel promis. Les 60% restants concernent les respi- rateurs, les défibrillateurs, des pompes volumétriques et bien d'autres matériels seront acheminés depuis l'étranger dès ce jour. L'élan de solidarité de ces entreprises n'a pas laissé indifférent le ministre Manaouda Malachie qui a tenu à témoigner la reconnaissance du gouvernement camerounais. « La solidarité qui se manifeste est quelque chose d'inédit. Cette solidarité nationale et internationale est en train de jouer pleinement pour qu'ensemble tous les peuples se mobilisent et barrent la voie à cette pandémie », a conclu le Minsanté .