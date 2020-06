Cameroun: Ouest - Des stratégies pour contrer le COVID-19

Autour du gouverneur Awa Fonka, les autorités de la région ont dressé mardi dernier à Bandjoun, le bilan du premier semestre de 2020.

Des personnes positives au coronavirus sont enregistrées au quotidien dans la région de l'Ouest. Les données du 15 juin 2020, font état de 421 confirmés, 168 guéris, 216 cas actifs et 36 décès. C'est lors de la première réunion semestrielle de coordination administrative et de maintien de l'ordre pour l'année 2020 tenue le 16 juin dernier dans la salle des actes de la mairie de Bandjoun que ces données ont été présentées. Les exposés et les échanges, ont permis d'améliorer la stratégie de lutte pour venir à bout de cette pandémie qui a déjà atteint son pic selon les scientifiques. Le gouverneur va solliciter une mobilisation et une implication de tous les acteurs sociaux de cette région, et une stricte application des mesures barrières.

Sur le terrain, les autorités et la population locale surmontent cette crise sanitaire en menant sereinement leurs activités. Surtout les maires, récemment élus ou réélus. La réussite des élections du 9 février dernier a cédé place au processus de révision des listes électorales, ce qui annonce la préparation des futures échéances électorales. Les forces de maintien de l'ordre ont repoussé et maîtrisé les assauts des groupes sécessionnistes. Ils ont aussi fait régresser le grand banditisme et l'action des coupeurs de route, et obtenu des résultats satisfaisants dans la lutte contre la commercialisation du carburant frelaté, le trafic des ossements humains, les accidents de la circulation, le trafic et le commerce des stupéfiants ainsi que des médicaments illicites L'activité économique subit les méfaits de la pandémie du coronavirus.

Le taux d'exécution global du Budget d'investissement public est de 7,6% sur le plan régional. Si la ville de Bangangté s'illustre avec un taux de réalisation actuel de 33%, plus de 10 communes sur les 40 que compte la région de l'Ouest, demeurent à zéro pour cent. Heureusement, le tissu économique s'est remis à croître progressivement grâce aux mesures incitatives du chef de l'Etat et au dynamisme des populations de cette région. Et comme coup de cœur, le gouverneur a lancé un appel à l'amour et à l'union sacrée, particulièrement au sein de la famille de feu le maire de Bandjoun Victor Fotso au moment où sont annoncés les préparatifs des obsèques de ce grand bâtisseur .