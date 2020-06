Congo-Kinshasa: Impôts - Barnabé Muakadi prend officiellement ses fonctions

Lors de la cérémonie de remise et reprise, le nouveau patron de la DGI a appelé tout le personnel à un travail en synergie afin de relever les défis qui, selon lui, ne constituent pas des obstacles insurmontables.

Le nouveau directeur général (DG) de la Direction générale des impôts (DGI), Barnabé Muakadi Muamba, a pris officiellement ses fonctions le 16 juin. Présent à de cette cérémonie de remise et reprise, le directeur de cabinet du ministre des Finances a voulu voir le mandat du nouveau DG de la DGI se placer sous les signes de la préservation de la paix sociale, la valorisation des ressources humaines et la préservation d'un climat fort fructueux avec les contribuables.

Une nouvelle page d'histoire

Le patron des impôts a, à son tour, prêché la paix, l'unité et la solidarité au sein de cette régie financière. Pour lui, sa venue à la tête de cette institution ouvre une nouvelle page d'histoire à la DGI. Barnabé Muakadi Muamba, rappelle-t-on, prend les commandes de la Direction des impôts de la RDC dans un environnement très hostile et non favorable lié à la baisse de la demande internationale et l'arrivée de la covid-19. Notant que, dans ce contexte décrit, la croissance sera probablement, d'ici la fin de l'année, de 0,5%, Barnabé Muakadi Muamba promet, par ailleurs, de gagner le pari de la mobilisation des recettes, ensemble avec son équipe, afin de « répondre à l'appel et aux attentes du chef de l'Etat Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo », qui lui a confié une mission précise à la tête de cette régie financière.

L'action du nouveau DG de la DGI, à l'en croire, s'articulera sur trois axes prioritaires. Il s'agit de l'amélioration de cadre et des conditions de travail, tout en mettant l'homme au centre de l'action ; la relance de la franche collaboration avec la délégation syndicale, un travail en synergie avec tout le personnel de cette régie. Pour atteindre ces objectifs, le numéro un de la DGI a, dorés et déjà, appelé tout le personnel à travailler dans la synergie et à parler le même langage. Pour se faire une idée exacte de l'institution mise sous sa direction, Barnabé Muakadi Muamba Boss promet de faire un diagnostic général de la régie. «Les défis sont grands mais il n'y a des défis que là où il y a des hommes. Et Ensemble, nous sommes capables de les relever », a-t-il dit.

On rappellera que certaines personnes s'étaient levées contre la nomination de Barnabé Muakadi à la tête de la DGI, évoquant comme prétexte, son ancien grade au sein de cette régie financière. Certains, par contre, ont dit faire confiance à la qualité d'« enfant de la maison » et d'autres du promu. Ils ont salué ce choix fait pas le chef de l'Etat qui, selon eux, ouvrirait de nouveaux horizons à cette institution. Avec la passation officielle de commandement entre l'ancien et le nouveau DG, cette deuxième opinion pense également qu'il était temps pour que tout le monde appuie l'action de la nouvelle équipe dirigeante de cette régie pour l'intérêt de tous. Cet appel va dans le même sens que le vœu émis par Barnabé Muakadi, lors de sa prise officielle des fonctions.