Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le pays dépasse la barre de cinq mille cas confirmés

Il est vrai que le taux de mortalité a sensiblement diminué atteignant 2%. Cependant, le nombre de cas confirmés qui s'accroit rapidement inquiète. Chaque jour, une centaine de cas est rapportée.

A la date du 16 juin, le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de la pandémie de covid-19 renseigne que le pays a dépassé le seuil de cinq mille cas. Au total, cinq mille quatre-vingt-dix-neuf cas ont été testés positifs. Avec un cumul de cinq mille cents cas dont cent quinze décès et six cent quarante guéris.

Cent vingt-six nouveaux cas confirmés, dont cent vingt-quatre à Kinshasa et deux au Nord-Kivu ont été rapportés le 16 juin. Quatre cent quarante et un cas suspects ont été détectés après investigations et cinq cent quarante-neuf échantillons ont été testés. Douze nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement. Par contre, trois nouveaux décès des cas confirmés ont été notifiés.

Le nombre des provinces touchées par cette la pandémie est toujours de onze. La ville de Kinshasa regorge de plus de cas et demeure toujours l'épicentre de la maladie. Dix zones de santé de la capitale sont touchées par la covid-19. La zone de santé de Limete passe en première position avec quatre cent soixante-treize cas, Gombe quatre cent trente-huit, Kokolo trois cent quatre-vingt-dix-huit, Binza Ozone trois cent quarante-trois, Lemba deux cent quatre-vingt-sept, Binza Météo deux cent soixante-dix-huit, Kasa-Vubu cent cinquante-cinq, Kintambo cent trente, Lingwala cent dix-sept et Mont Ngafula 1 cent six cas.

Des mesures pour réduire la propagation de la covid-19

Depuis la déclaration officielle de cette pandémie le 10 mars, le pays a pris un train de mesures pour réduire sa propagation. L'état d'urgence a été décrété par le chef de l'Etat qui a eu comme conséquence la suspension, jusqu'à nouvel ordre de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit, le report des voyages du Congo de tous les passagers résidents, l'imposition à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l'obligation de lavement des mains et du prélèvement de la température; l'imposition d'une mise en quarantaine de quatorze jours maximum à toute personne suspectée à l'issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d'interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positives ; dotation de tous les postes d'entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l'étranger ; soumission systématique des personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de la RDC aux mesures de contrôle dans le but d'éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays.

Il a été aussi interdit tous rassemblements, réunions, célébrations, dépassant plus de vingt personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial ; fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l'ensemble du territoire national ; suspension de tous les cultes et des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre ; interdiction de l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants ; interdiction de l'organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation et en nombre restreint d'accompagnateurs ; prise en charge aux frais du gouvernement de tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire.