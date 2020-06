Congo-Brazzaville: Palu - Seul le congrès peut combler le vide laissé par le décès de Lugi Gizenga

Pour Dorothée Gizenga, la confusion née d'une désignation irrégulière du remplaçant du secrétaire général du Parti lumumbiste unifié (Palu) disparu serait à éradiquer au plus vite possible, de peur qu'elle cause du tort au bon fonctionnement du parti et ne favorise des nouvelles discordes et mésententes entre ses dirigeants.

La sœur du défunt secrétaire général par intérim du Palu, Lugi Gizenga, et cadre de cette formation politique, Dorothée Gizenga, rappelle que le siège de secrétaire général du parti laissé vacant avec le décès de Luigi Gizenga ne pourra être comblé qu'à l'issue d'un congrès. « La chaise vide laissée par Lugi Gizenga ne sera assumée que par son successeur dûment élu au congrès du parti », a-t-elle affirmé au journal la Prospérité.

A en croire ce cadre du Palu, le défunt secrétaire général par intérim s'était organisé, peu avant sa mort, pour mettre en place une commission préparatoire du congrès à la tête de laquelle il l'a placée en qualité de coordonnatrice. Face à cette polémique qui s'installe au sein du parti et de l'opinion sur la succession de Lugi Gizenga à la tête du Palu, Dorothée Gizenga a haussé le ton pour mettre en garde « toutes ces personnes mal intentionnées et en mal de positionnement ». Elle appelle les cadres et tous les membres de cette formation politique à la patience jusqu'à la tenue du congrès au cours duquel sera organisé l'élection pour la succession de Lugi Gizenga au secrétariat général du parti.

Selon Dorothée Gizenga citée par la source, ce congrès se fera en deux phases dont la première, compte tenu de son urgence, consistera à l'organisation de ces travaux dans un délai de trente à quarante-cinq jours après l'inhumation du défunt secrétaire général par intérim. La coordonnatrice de la commission préparatoire du congrès du Palu indique, en synergie avec son équipe, élaborer et formuler à l'intention du bureau politique du Palu des propositions de la tenue dudit congrès. Cette haute structure du Palu, note-t-on, est temporairement coordonnée par le doyen Sylvain Ngabu, secrétaire permanent adjoint.

Cette sortie médiatique de Dorothée Gizenga constitue sa réaction et celle de la famille biologique de feu le patriarche Gizenga, qui ont appris des manœuvres ourdies par certaines cadres et membres de cette formation politique pour la désignation d'un secrétaire général, en vue de combler le vide laissé avec le décès de Lugi Gizenga qui, jusque-là, a assumé l'intérim du secrétaire général, en remplacement de son père, feu Antoine Gizenga Fundji décédé il y a près d'une année. Dans sa réaction, ce cadre du parti et membre de la famille biologique du patriarche Gizenga, qui s'oppose à cette démarche, rappelle les textes légaux et statutaires qui régissent le Palu et qui indiquent notamment que la succession d'un secrétaire général ne peut être assuré qu'à l'issue du congrès.

Des obsèques dignes pour Lugi Gizenga

Il est rappelé que les résultats de l'autopsie demandée par la famille biologique de feu Lugi Gizenga ont révélé que le secrétaire général par intérim du Palu est mort de la covid-19. A la suite de cette avancée, sa famille biologique ainsi que son parti, le Palu, ont décidé d'organiser ses obsèques. La levée de sa dépouille de la morgue est prévue pour le 18 juin, pour son enterrement à la nécropole Entre ciel et terre. Le programme des obsèques publié prévoit un court passage au siège du Palu en vue de permettre aux cadres et militants de cette formation politique de lui rendre les derniers hommages.