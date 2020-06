Congo-Kinshasa: Journée de l'enfant africain - La COVID-19 risque d'éloigner la RDC de l'agenda 2030

Les enfants reporters encadrés par l'Unicef ont exprimé, le 16 juin, lors de la célébration de la journée de l'enfant africain sur le thème "L'impact de la covid-19 sur l'application des droits de l'enfant en RDC", leur crainte de voir que le coronavirus risque d'empêcher le pays de réaliser les dix-sept objectifs de développement durables (ODD) à l'échéance 2030.

Au cours d'une conférence de presse animée par Ketsia Passou et Aristote Mampuya au siège du Réseau des journalistes amis de l'enfant (RJAE), ces enfants reporters ont souligné que le gouvernement avec ses partenaires dont l'Unicef doivent travailler efficacement pour atténuer les tendances négatives qui s'observent en matière des droits de l'enfant et qui risquent d'annihiler les avancées déjà enregistrées.

La pandémie de la covid-19, ont-ils reconnu, a augmenté les facteurs de risque pour la jouissance des droits de l'enfant. Les pressions qu'elle exerce sur la société ont des lourdes conséquences sur la vie des enfants, sur leur sécurité et sur leur avenir. Les restrictions des mouvements et de distanciation physique risquent de compromettre ou de faire perdre les gains déjà engrangés en matière des droits de l'enfant et ainsi éloigner la RDC de l'agenda 2030, celui de la réalisation des dix-sept ODD.

Les cours à distance ne sont pas bien adaptés

En cette période de crise sanitaire engendrée par la covid-19, le gouvernement congolais avec l'appui de l'Unicef organisent des cours à distance pour permettre aux élèves de ne pas perdre l'élan d'apprentissage. Ces cours sont diffusés par quelques chaînes de télévision et radio choisies par le gouvernement. Les enfants reporters qui ont salué cette initiative ont toutefois reconnu qu'elle n'est pas bien adaptée au contexte du pays pour bien de raisons. Selon eux, cette initiative est discriminatoire. Pour Ketsia Passou, ce n'est pas tous les jours qu'il y a du courant. Il y a non plus un horaire, c'est brut. Un élève de scientifique ne peut pas suivre le même cours avec un élève de la section coupe-couture moins encore celui qui fait l'électricité. Il est difficile que l'enseignant réalise que le cours est bien assimilé.

Quant à Aristote Mampuya, il a déploré le manqué d'interaction entre l'enseignant et l'apprenant. Pour lui, la formation consiste à entendre et comprendre. Comment poser une question pendant le cours quand on ne comprend pas ? s'est-il interrogé. Dans le souci de sensibiliser les autres enfants à la covid-19, les enfants reporters réalisent des vidéos sur les sujets qui les concernent, notamment sur la situation des enfants en rupture familiale vivant dans la rue sans aucune protection et ils sont exposés à la maladie.