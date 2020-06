Congo-Kinshasa: Coopération multilatérale - Un appui de taille pour la gratuité de l'enseignement

La Banque mondiale (BM) va accompagner la RDC à hauteur d'un montant total d'un milliard de dollars US de l'Association internationale de développement (IDA), une institution de la BM qui aide spécifiquement les pays pauvres de planète. Près de 80 % de l'enveloppe seront affectés au renforcement du système éducatif, a-t-on appris.

Officiellement, la BM s'investit de manière significative autant dans la réussite de la gratuité de l'enseignement primaire que de l'amélioration de la santé maternelle et infantile en RDC. Le milliard de dollars mis à la disposition du pays permet concrètement d'améliorer des secteurs stratégiques de l'éducation et de la santé. En effet, au moins 800 millions de dollars américains serviront à booster le Projet pour l'équité et le renforcement du système éducatif. En quelques mots, il s'agit d'améliorer l'accès à l'enseignement primaire dans dix provinces et de renforcer les systèmes éducatifs de base. Les provinces sélectionnées sont le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l'Ituri, le Lomami, le Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kwilu, le Kongo central et la ville province de Kinshasa. L'objectif poursuivi est d'appuyer le gouvernement de la République dans la mise en œuvre de la réforme de la gratuité de l'enseignement primaire grâce au en renforcement des systèmes de gouvernance et de la qualité de l'enseignement.

Quant au reste, soit 200 millions de dollars, il constitue un financement additionnel en faveur du Projet de renforcement du système de santé pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. L'objectif poursuivi est d'améliorer l'utilisation et la qualité des services de santé maternelle et infantile. Par ailleurs, il vise à apporter une réponse immédiate et efficace à toute crise sanitaire dans les provinces sélectionnées : Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Sud-Ubangi, Mongala, Equateur, Tshuapa, haut-Katanga, Lualaba, Haut-Lomami, Maniema, Maniema, Nord-kivu, Sud-Kivu et Kinshasa. La BM apportera tout simplement un soutien aux efforts en cours visant à améliorer la qualité des services, renforcer le système de santé publique et la surveillance des maladies et des capacités de riposte pour mieux faire face aux flambées épidémiques. En définitive, l'institution de Bretton Woods espère qu'un tel financement puisse aider effectivement les autorités RD-congolaises à atténuer les conséquences économiques et sociales du coronavirus pour les plus pauvres.