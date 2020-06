Congo-Kinshasa: COVID-19 - Processus de décentralisation du diagnostic à travers la ville de Kinshasa

Le Secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la covid-19 décentralise progressivement, depuis la semaine dernière, les tests de diagnostic du coronavirus à travers la ville de Kinshasa et cinq provinces du pays touchées par cette pandémie.

La décentralisation consiste à améliorer le système de détection du coronavirus au niveau des hôpitaux et des provinces afin de réduire le retard lié à l'annonce des résultats à travers le pays. Les formations sanitaires concernées à Kinshasa sont notamment celles qui utilisent le GeneXpert pour diagnostiquer. Il s'agit notamment de la clinique Ngaliema, des cliniques universitaires de Kinshasa, de l'hôpital Saint-Joseph, de l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise, de HJ Hospitals et du Centre hospitalier Monkole. Les cinq provinces bénéficiaires de ce diagnostic sont le Kongo central, le Haut-Katanga, le Nord-Kivu, l'Ituri et le Sud-Kivu.

Ces cinq provinces et les six structures de santé de Kinshasa, épicentre de la pandémie, ont été dotées des réactifs et des cartouches pour faire fonctionner les GeneXperts. Au niveau des provinces, Goma, chef-lieu du Nord-Kivu et Matadi, chef-lieu du Kongo central, cette technique est déjà opérationnelle, tandis que la ville de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga, a eu ses premiers résultats le15 juin. Une équipe est descendue ce même lundi à Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, pour la formation au GeneXpert.

Le souci de la coordination nationale de la riposte est de mettre en place une stratégie pour faire le dépistage massif. Mais, faute de moyens, on priorise les prélèvements des hôpitaux. Le GeneXpert est une technique automatisée en temps réel permettant de détecter rapidement les mycobactéries. Il est plus utilisé pour la tuberculose et a été aussi utilisé dans le cas de la Maladie à virus Ebola. Avec cette nouvelle stratégie, l'on pense que les échantillons seront vite testés et les résultats remis en temps réel aux patients pour une prise en charge rapide de la maladie. Le retard dans la prise en charge des malades et l'arrivée tardive dans les structures de traitement sont à la base de décès enregistrés dans le cadre de cette pandémie.