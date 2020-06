Afrique: Début du Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19

La chine, L'afrique et la Covid 19

Pekin — Le sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le nouveau coronavirus (Covid-19), s'est ouvert mercredi à Pékin, sous la présidence du président chinois Xi Jinping, rapporte l'agence de presse Chine nouvelle.

Le sommet, organisé par visioconférence, a été proposé conjointement par la Chine, l'Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine (UA), et le Sénégal, pays qui co-préside le Forum sur la coopération sino-africaine.

Le président la République, Abdelmadjid Tebboune, participe à ce sommet extraordinaire perçu comme une occasion pour la Chine et les pays africains afin d"'accroître la confiance mutuelle et la solidarité, de faire avancer la coopération multilatérale, de réduire l'impact du Covid-19 et de réaliser un meilleur développement pour tous".

Le secrétaire général des Nations unies et le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) sont aussi présents au sommet comme invités spéciaux.

"La Chine a toujours accordé une importance particulière aux relations amicales de coopération avec l'Afrique et est prête à œuvrer avec les pays africains pour bâtir une communauté de destin plus étroite", a déclaré Zhao Lijian, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la Chine, lors d'un point de presse, peu avant l'ouverture du sommet.

Au plus fort de la lutte de la Chine contre la pandémie de coronavirus, apparue pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan, les pays africains ont apporté un soutien précieux à la Chine, leurs dirigeants ayant exprimé leur solidarité et leur soutien via notamment des appels téléphoniques avec leurs homologues chinois ou des déclarations publiques, a indiqué par ailleurs une source diplomatique chinoise cité par des médias.