Maroc: Une riche programmation culturelle pendant le confinement

La Direction Régionale de la Culture de Marrakech-Safi, a organisé une multitude d'activités culturelles et artistique depuis l'instauration du confinement sanitaire, en vue d'assurer la continuité de l'activité culturelle en cette circonstance exceptionnelle.

Selon le bilan de la Direction, les activités organisées pendant cette période ont dépassé largement les attentes. Elles ont compris plusieurs catégories, notamment, le récit et la narration, le théâtre, les arts plastiques et la créativité littéraire, ainsi que la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel. Ces activités ont été diffusées et partagées sur les pages Facebook des établissements relevant du secteur de la culture, à savoir la Direction régionale de Marrakech, la Conservation régionale du patrimoine culturel à Marrakech, la Maison de la culture Daoudiate et la Médiathèque de Marrakech.

Ainsi, la Direction régionale a programmé une série d'activités se rapportant à l'art du conte et à la poésie orale (Zajal) traitant des thèmes relatifs au coronavirus et a diffusé deux épisodes de la série "Écrivain et son livre", outre l'organisation des expositions virtuelles et des ateliers artistiques. Parmi ces activités figurent aussi la présentation des vidéos sur le patrimoine culturel dans la région et des pièces de théâtre, ainsi que des prestations musicales et de danses folkloriques. Outre la programmation des concours culturels concernant plusieurs genres culturels, en l'occurrence la poésie, la nouvelle, le théâtre, les arts plastiques, la musique...

Par ailleurs, la conservation régionale du patrimoine culturel à Marrakech a diffusé sur sa page Facebook et sa chaîne Youtube deux conférences portant sur le tourisme patrimonial et la valeur scientifique et historique des découvertes archéologiques au niveau du site d'Aghamat. De même, il a été procédé à la présentation des travaux sur la sauvegarde du patrimoine culturel de la région, dont "Les portes de Marrakech", "Les Almoravides et la naissance de Marrakech", "Palais El Badii", "L'art gnaoua, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO"... Pour encourager la lecture, l'écriture et la créativité littéraire, la Médiathèque de Marrakech a organisé des concours de lecture à distance sous le thème "De la maison on peut lire un livre" et des activités sur les techniques de la lecture, en publiant les meilleurs textes sur sa page Facebook.

Quant à la Maison de la Culture de Daoudiate à Marrakech, elle a organisé des activités culturelles sous le thème "La communication culturelle à distance : la culture et la société créativité et générosité", un programme dédié aux intellectuels, artistes et jeunes via des expressions artistiques, dont le théâtre, la narration et les arts plastiques, outre des concours de la psalmodie du Saint Coran pendant le mois sacré de Ramadan.