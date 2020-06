Afrique: COVID-19 - Xi Jinping promet de renforcer la solidarité sino-africaine "quels que soient les aléas internationaux"

Alger — Le président chinois, Xi Jinping a déclaré mercredi que son pays demeurait "fermement résolu" à renforcer la solidarité et la coopération avec l'Afrique face à la pandémie du Covid-19, promettant dans la foulée des annonces de soutien au continent un accès prioritaire au vaccin lorsqu'il sera développé.

"Je voudrais réaffirmer que la Chine attache un grand prix à l'amitié traditionnelle avec l'Afrique et que quels que soient les aléas internationaux, elle reste fermement résolue à renforcer la solidarité et la coopération avec l'Afrique", a souligné le dirigeant chinois dans son allocution au sommet extraordinaire Chine-Afrique, sur la solidarité contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 et auquel prend part le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Xi Jinping a évoqué "le combat solidaire" de l'Afrique et de la Chine face à ce défi sanitaire: "Lorsque la Chine traversait les moments les plus difficiles de sa lutte, l'Afrique nous a apporté un soutien précieux.

Nous ne l'oublierons jamais. Quand l'Afrique a été touchée par le virus, la Chine a été parmi les premiers à lui porter assistance et s'est battue fermement aux côtés des Africains".

La Chine et l'Afrique, a-t-il poursuivi, doivent" travailler résolument pour combattre ensemble le virus". A ce titre, il a relevé que son pays continuera de porter tout son soutien au continent, de redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les mesures annoncées par Pékin lors de la cérémonie

d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé, de fournir des matériels aux pays africains et d'y envoyer des groupes d'experts médicaux, et de faciliter leurs achats en Chine de matériels nécessaires.

Il s'agit aussi de mettre en œuvre l'initiative pour la santé dans le cadre du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), d'accélérer la construction des hôpitaux d'amitié Chine-Afrique et de favoriser les partenariats entre hôpitaux chinois et africains.

Pour réduire les impacts de ce défi sanitaire, les deux parties devraient, aussi "renforcer la coopération dans le cadre de l'Initiative "la Ceinture et la Route" et accélérer la mise en œuvre des acquis du sommet de Pékin en mettant davantage l'accent sur la santé, la reprise des activités et l'amélioration du bien-être de la population", a préconisé le dirigeant chinois.

C'est à ce titre que la Chine annulera, dans le cadre du FCSA, les prêts sans intérêt arrivant à échéance fin 2020 des pays africains concernés, a-t-il annoncé.

Pékin est prête également à travailler avec la communauté internationale pour accroître le soutien aux pays africains durement touchés et soumis aux fortes pressions, notamment par l'allongement du délai de remboursement de leur dette, pour les accompagner en cette période difficile.

Et " travaillera avec les autres membres du G20 pour mettre en œuvre cette initiative et appelle le G20 à, sur la base de la mise en œuvre de cette initiative, prolonger la suspension en faveur des pays africains et des autres pays concernés", a promis encore le président chinois.

La Chine est prête à travailler avec l'Afrique pour préserver le système de gouvernance mondiale centré sur les Nations Unies et à soutenir l'OMS pour qu'elle apporte une plus grande contribution à la lutte mondiale contre la COVID-19", a indiqué Xi Jinping qui a déclaré, par ailleurs son opposition à "la politisation de l'épidémie, à l'étiquetage du virus, à la discrimination raciale et au préjugé idéologique".

Xi Jinping a lancé un appel à la communauté internationale, notamment aux pays développés et les institutions financières multilatérales pour prendre des actions plus fortes sur l'allègement et la suspension de la dette africaine.

"Le monde d'aujourd'hui traverse des changements jamais vus depuis un siècle. Face aux opportunités et défis nouveaux, la Chine et l'Afrique ont plus que jamais besoin de renforcer leur coopération. J'entends maintenir d'étroits contacts avec vous", a déclaré le président chinois à l'adresse de ses homologues africains qui prennent part à ce sommet extraordinaire.