Sénégal: Pour avoir promis 47 milliards de Fcfa, de l'or et du diamant à sa victime - A. Cissé et B. Sy écopent de 2 ans ferme

Le juge du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a condamné, hier, en audience des flagrants délits, A. Cissé et B. Sy à deux ans ferme. Ils étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie et des actes de charlatanisme au préjudice de la dame M. Cissé.

Marabout de sa voisine M. Cissé, depuis une vingtaine d'années, B. Sy voulait gagner plus que les 20.000 FCfa que cette dernière lui remettait de temps à autre pour service rendu. Pour y parvenir, il donne le numéro de téléphone de la dame au prévenu A. Cissé. Ce dernier joint la partie civile et lui fait croire que des djinns lui ont donné son contact. Se présentant comme un grand marabout, il s'engage à remettre à la partie civile, par le biais de ses djinns, 47 milliards de FCfa, de l'or et des diamants. Ainsi, dans un premier temps, elle dépense 400.000 FCfa pour des bains mystiques, offrandes, 4 bouteilles d'eau et 4 mallettes. Faisant croire à la victime qu'elle est débarrassée des mauvais esprits, A. Cissé lui réclame 2.800.000 FCfa. La partie civile (M. Cissé), n'a pu avoir que 2.600.000 FCfa, obtenus après avoir fait des prêts à gauche et à droite et vendu quelques biens. Une somme que le prévenu A. Cissé aurait accepté d'encaisser.

Toutefois, après avoir reçu cet argent, il prétexte que son djinn l'a envoyé faire une course à Yeumbeul pour sortir. Pour se débarrasser de la plaignante, il lui a suggéré d'aller à une intersection située près d'une station d'essence à Yeumbeul, de faire ses prières et de n'adresser la parole à personne. Une fois sur place, il est entré dans une mosquée et voulait s'enfuir à partir de l'autre porte mais les fils de la dame qui le surveillaient comme du lait sur le feu, ont pu le faire arrêter et le conduire au Commissariat de Thiaroye. Face aux juges du Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye, le 16 juin, A. Cissé a soutenu que la plaignante ne lui a remis que 184.000 FCfa. Quant à B. Sy, qui avait reconnu les faits à l'enquête préliminaire, il a soutenu qu'on l'a frappé à la Police et fait signer le procès-verbal sous la contrainte. Il reconnaît que la dame (M.Cissé) lui avait remis 300.000 FCfa pour des prières.

De l'avis du Procureur, l'association de malfaiteurs, l'escroquerie et les actes de charlatanisme sont constants. B. Sy ne pouvait arnaquer la victime. L'astuce a été de s'adresser à un autre plus «fort». Les fils de la plaignante l'ont accompagné à Colobane acheter 4 mallettes à 25.000 FCfa l'unité pour y mettre les 47 milliards de FCfa. «La dame est d'une rare naïveté», souligne le maître des poursuites qui requiert deux ans ferme.

Me Pape Mor Niang qui défend B. Sy note que les deux prévenus ont été mis dans le même sac alors qu'ils n'ont pas joué le même rôle. À l'en croire, son client s'est contenté de remettre le numéro de M. Cissé à A. Cissé. «Le sieur Sy et la partie civile se connaissent depuis 20 ans et il n'a jamais tenté de la rouler dans la farine», a-t-il soutenu. Son collègue, Me Babacar Mbaye, conseil de A. Cissé a soutenu qu'il n'y a pas d'association de malfaiteurs mais un prévenu et son complice. «A. Cissé a agi sur instigation de Sy et ne peut être considéré que comme complice d'un escroc notoire», a plaidé le conseil. Le Tribunal, après délibération, a condamné A. Cissé et B. Sy à 2 ans ferme et a alloué à la partie civile 400.000 FCfa en guise de réparation.