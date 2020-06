Sénégal: Mbodiène - La mosquée incendiée, des objets emportés

La mosquée de Mbodiène, dans la commune de Nguéniène, a été vandalisée dans la nuit de lundi à mardi par un ou des individus qui y ont également dérobé des objets. Un acte déplorable qui trouble la quiétude des fidèles musulmans surpris par les événements.

En cette aube de mardi, le geste routinier de l'imam de la mosquée de Mbodiène, village de la commune de Nguéniène, situé sur la route de Joal-Fadiouth, a été troublé par un spectacle auquel il ne s'attendait certainement pas. Même dans ses pires cauchemars ! Il a trouvé l'intérieur de l'édifice religieux, situé sur le bord de la route, totalement sens dessus-dessous.

En effet, la mosquée a fait l'objet d'un vandalisme innommable ; œuvre de malfrats qui ont semé la désolation dans la localité. Un ou des malfrats qui ont tout bonnement incendié le site après avoir dérobé quelques objets. « À mon arrivée vers 5 heures pour appeler à la prière de l'aube, j'ai trouvé la porte entrouverte. J'ai regardé pour voir s'il y avait quelqu'un et j'ai vu les flammes. Je suis allé réveiller les riverains. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu puisqu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines », a raconté l'imam Moussa Sène. Il renseigne avoir tout de même effectué l'appel afin de faire venir les fidèles.

Face au retard que ces derniers ont accusé avant de rappliquer, il affirme avoir fait le déplacement chez certains d'entre eux pour les réveiller afin de constater les dégâts. À l'intérieur de l'édifice, l'odeur du brulis empeste encore et les traces des flammes visibles au premier coup d'œil. L'autel où se tient l'imam pour faire ses prêches a complètement été consumé par les flammes. Le feu a imprimé du noir sur des murs craquelés où s'accrochent encore des horloges et des ventilateurs fondus sous l'effet de la chaleur. En plus de ces dégâts, des objets qui se trouvaient sur place ont été emportés, a-t-il fait savoir : « il y avait dix exemplaires du Coran dont sept neufs. Le drap autour duquel on fait le wasifa, les nattes, des masques ont également été emportés ».

L'imam Sène ajoute que la chambre des imams a également été visitée et les objets « emportés ou consumés par les flammes, je n'en suis pas sûr. Les portes et fenêtres ont également été consumées et je crois que c'est de là-bas qu'est parti le feu ». Une situation déplorable pour les fidèles, au premier rang desquels, l'imam. Mais aussi, les voisins, en particulier catholiques qui, selon lui, ont été à leur chevet pour témoigner de leur compassion. L'iman Sène renseigne que les villageois vivent en harmonie, ajoutant que la Gendarmerie de Joal-Fadiouth a été alertée et ses éléments ont fait le déplacement pour les besoins de l'enquête.