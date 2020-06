Togo: Inquiétant ! Plus de 17.000 habitants de Golfe 1 ne croient pas en l'existence du Coronavirus au Togo

C'est un rapport de la Mairie de la Commune de Golfe 1 dirigée par le Maire Joseph Gomado, sur la maladie au niveau de ce territoire communal qui le dit.

Selon les chiffres communiqués ce Mercredi 17 Juin 2020 au cours d'une rencontre inscrite dans la droite ligne de la Tournée de sensibilisation du préfet du Golfe Komlan Agbotsè, ils sont plus de 3,3 % des habitants de cette commune, soit 17000, qui ne sont pas conscients de la présence de cette maladie.

« Nous avons constaté que la pandémie est très présente dans notre préfecture (Golfe) et le taux de contamination dans notre préfecture est de 49 % (sur le taux de contamination sur l'ensemble du territoire national), c'est comme si la préfecture du Golfe a pris la grande partie et c'est inquiétant. C'est donc par rapport à ça que le comité préfectoral a pris sur lui de faire cette tournée, pour renforcer ce que nous faisons déjà sur le terrain. Cette démarche apporte un souffle nouveau pour que nous puissions aller encore plus en profondeur de ce que nous faisons déjà.

Aussi, j'ai donné une partie de notre rapport qui dit que 3,5 % de la population de notre commune affirme que cette pandémie, c'est la maladie des blancs, et que 3,3% dit que c'est de la pure politique. C'est inquiétant parce que 3,5 % de notre population, ça fait 17.000 habitants qui ne sont pas conscients de la présence de cette maladie. Ça donne la confirmation que notre approche est justifiée et qu'il va falloir faire en sorte que la recommandation du préfet à plus de sensibilisation en mettant à contribution, les chefs cantons et chefs quartiers soit mise en œuvre. Et pourquoi ne pas mettre en place dans chaque quartier un comité de veille et de riposte », ce sont là des mots du Maire Joseph Gomado, aux commandes du Comité communal de riposte.

Renforcé par cette tournée du Préfet du Golfe, lui et son équipe ne comptent pas baisser les armes dans la lutte contre la propagation de cette pandémie au Togo.