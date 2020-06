Angola: Omnisports - Jerson Emiliano dirige l'association des arbitres

Lubango — Améliorer les niveaux de formation et formation technique et professionnelle des arbitres dans le domaine de l'anglais et du français, ainsi que renforcer la relation entre le noyau et l'Association provinciale de football sont les priorités du nouveau président du noyau d'arbitrage de l'Huíla, Jerson Emiliano dos Santos, élu mardi pour un mandat de quatre ans.

L'arbitre assistant international a été élu pour un mandat de quatre ans avec avec 18 voix pour, trois contre et une abstention, remplaçant alors l'arbitre international Romualdo Baltazar, qui occupait ce poste depuis 2012.

L'arbitre qui était à la Coupe du monde de Russie en 2018, a également indiqué comme défis la consolidation des projets prévus dans les mandats précédents et la restructuration de l'organisation afin d'avoir des arbitres de haut niveau et qui méritent l'attention de la CAF et de la FIFA. Il a déclaré que le mandat précédent n'avait pas mis en œuvre plusieurs programmes en faveur de la formation des arbitres en raison de la crise financière mondiale, mais il estime que, quelle que soit la crise provoquée par la pandémie de Covid-19, les objectifs mentionnés seraient atteints.

Jerson Emiliano dos Santos a également fait partie des Coupes du monde des moins de 17 ans, en 2015, au Chili, et des clubs, disputé en 2016, au Japon.