Cote d'Ivoire: COVID 19 - La fondation Sifca s'engage aux côtés des communautés rurales

Afin de permettre aux communautés rurales de s'engager dans la riposte nationale contre le COVID-19, la Fondation SIFCA a initié, en collaboration, avec le Centre de création et d'innovation YOP.CREALAB, un vaste programme de formation à la confection de masques, de savons liquides, de gels et de solutions hydroalcooliques.

À travers ce projet intégré et innovant, la Fondation entend ainsi offrir aux femmes et aux jeunes, des compétences visant à produire dans le strict respect des normes en vigueur, leur matériel de protection à partir des matières premières disponibles à moindre coût sur le marché. Ce renforcement de capacités représente également une opportunité d'autonomisation et de diversification de leurs revenus pour faire face à la crise actuelle.

Après une phase pilote au bénéfice de dix-sept communautés originaires des départements de Dabou, Aboisso et Zuénoula, la Fondation et YOP.CREALAB ont signé le 14 Mai 2020 une convention pour l'extension de ce projet aux départements d'Alépé, Jacqueville, Divo, Dabakala, San-Pedro, Tabou, Bouna, Koro, Touba et Sinématiali. Un projet solidaire mené en collaboration avec des bénévoles spécialisés dans les domaines de la savonnerie et de la mode, telle que la styliste ivoirienne Rebecca Zoro qui forme à la confection de masques de protection élaborés sur la base d'un modèle recommandé par le CHU de Grenoble (France).

À ce sujet, la Secrétaire Générale de la Fondation SIFCA, Mme Henriette Gomis Billon a dit: «En créant l'outil pour se protéger, ces femmes et ces jeunes deviennent non seulement acteurs de leur propre destin, mais ils deviennent aussi acteurs de leur protection et d'une partie de l'économie locale. » À terme, ce sont plus de 750 personnes issues de plus de quatre-vingt (80) communautés rurales, qui seront formées sur le territoire national pour un coût de 20 millions de FCFA.