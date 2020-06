Cote d'Ivoire: 16 février 2020-26 mai 2020: Réactions de téléspectateurs sur les 100 jours RTI 3

Les éditeurs de presse de Côte d'Ivoire dénoncent ce qu'ils qualifient de non-respect des obligations que doit honorer Edipresse, la société de distribution des journaux.

Dans une interview accordée à www.pressecotedivoire.ci , le président du Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire (GEPCI), Patrice Yao, présentant le tableau sombre des entreprises de presse, a énuméré un pan des actions que son organisation va mener pour conduire Edipresse à respecter ses engagements.

16 février 2020-26 mai 2020. Cela fait plus de 100 jours que le groupe Radio Télévision Ivoirienne(Rti) s'est enrichi d'une nouvelle chaîne de télévision appelée "La 3" qui émet depuis dimanche 16 février 2020. Elle est diffusée sur le bouquet Canal+, le décodeur Tnt ivoirienne et Startimes. La chaîne fait son chemin. La cérémonie officielle de lancement avait eu lieu le samedi 15 février 2020 au palais de la culture de Treichville à Abidjan au cours d'un concert. "La 3" vient en complément à la Rti 1 et à la Rti 2 qui sont deux télévisions généralistes. La nouvelle chaîne est dirigée par Didier Bléou, journaliste, animateur et ex-Dg de radio Fréquence 2. L'ADN de "La 3" , a indiqué Didier Bléou lors de la cérémonie, est essentiellement axée sur deux thématiques qui sont "le sport invite la musique", "la musique invite le sport". Cette chaîne réalise des plateaux mixtes pour débattre simultanément de sport et de musique. Elle fait l'immersion dans le quotidien des stars sportives et musicales. La 3 révèle des talents pour en faire des stars sportives et musicales.

100 jours après quel est l'état des lieux ?

C'est une équipe composée de jeunes enthousiastes qui essaie de faire les beaux jours de "La 3". Certains sont à leur premier emploi après l'école. « "La 3" vient avec ses thématiques de sport et de musique pour se positionner comme la chaîne des jeunes », avait déclaré Sidi Tiémoko Touré, le ministre de la Communication et des Media, lors du lancement. Il avait invité, ce jour-là, le conseil d'Administration et la Direction générale de la RTI à user de stratégies innovantes pour maintenir le leadership de leurs différents canaux dans un domaine concurrentiel. « De profonds changements sont apparus dans l'espace audiovisuel de notre pays et des programmes nouveaux sont vus dans les chaînes de télévision et les radios. La RTI, pionnière des chaînes de télévision dans notre pays, ne pouvait pas rester en marge de cette évolution, d'où l'avènement de cette troisième chaîne appelée "La 3" », avait expliqué Bandaman Maurice, alors ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.