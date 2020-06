Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2020 - La première édition se tiendra le 15 août dans la ville océane

La soirée du mérite ponténégrin a été annoncée, le 15 juin, au cours d'une conférence de presse animée par Gildas Bakala, président directeur général de l'agence Prescom media, l'organisatrice de l'évènement.

Ponton Awards récompense les personnes physiques ou morales qui couvrent en premier lieu la localité de Pointe-Noire et qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. L'activité qui récompensera les meilleurs dans leur catégorie a pour crédo :« Vos actions ne seront plus ignorées, oubliées ou négligées », a dit Gildas Bakala qui a ensuite énuméré les différentes catégories d'où sortiront les primés.

L'excellence entrepreneuriat primera les entreprises congolaises pour leurs idées novatrices, leur impact social et leur passion, l'engagement jeunesse primera des acteurs qui s'impliquent dans l'orientation de la jeunesse et participent à leur développement, les sociétés culturelles qui accompagnent les projets culturels recevront aussi une distinction, tout comme les modèles artistiques, l'excellence sport, la cinquième catégorie, honorera des acteurs qui ont des idées novatrices, un impact social et une passion.

Selon Gildas Bakala, l'appel à candidatures et les propositions du jury constituent les deux volets d'où sortiront les méritants. Les candidats par catégorie sont d'abord soumis au premier vote du jury avant de passer au vote final. Les avis du grand public seront également pris en compte par messagerie. La liste des nominés, quant à elle, sera rendue officiellement publique. « Une démarche de transparence voulue par les organisateurs soucieux de voir cet évènement contribuer à l'excellence à travers la récompense de l'effort. Le jury compétent professionnel et impartial composé de cinq personnes émérites évoluant dans divers domaines (qui ont été présentées lors la conférence de presse ) ne fait que renforcer cet attrait vers la distinction du mérite, la marque de fabrique de Ponton Awards », a-t-il signifié.

Avant le 15 août, le chronogramme de l'évènement prévoit la publication de l'accréditation de la zone 2 et la publication de la liste des nominés le 1er juillet. Le 10 juillet interviendra le lancement du vote public qui sera clôturé le 10 août. Le trophée, l'attestation et les bons d'achats et les appareils électro ménagers sont les principales récompenses que recevront les distingués. Pour avoir longtemps collaboré à Prescom Media, Yves Saint Lazare, l'artiste musicien disparu la semaine dernière à Pointe-Noire sera honoré par un trophée qui portera son nom.