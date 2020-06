Congo-Brazzaville: Coronavirus - Le Canada fait don d'équipements lourds au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville

L'ambassadeur du Canada au Congo, Nicolas Simard, a remis le 17 juin, un don de matériel au ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo.

Le don a été composé de masques de protection, d'équipements de connexion individuelle, de matériel de réanimation, d'appareils de monitoring, etc.

La cérémonie s'est déroulée lors du lancement du projet de renforcement de la cellule d'hygiène et de salubrité du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B) pour faire face au coronavirus.

Le diplomate canadien, Nicolas Simard, a expliqué que le projet est le résultat d'un partenariat entre le gouvernement du Canada avec l'Unité de santé internationale du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, au Canada dans le cadre du Fonds canadien d'initiatives locales.

Le projet, poursuit-il, appuie l'acquisition de matériel médical et de médicament essentiel pour traitement de la Covid-19, d'équipement de protection individuelle pour le personnel de l'hôpital, la prise en charge alimentaire des patients souffrant du coronavirus, des patients indigents ; la formation du personnel sur la prise en charge des cas du Covid-19 ainsi que la prévention et le contrôle des infections.

L'objectif est également de renforcer la cellule d'hygiène et de salubrité du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville afin d'assurer la sécurité et la protection du matériel du personnel soignant, des patients et la famille, a ajouté Nicolas Simard.

La ministre Jacqueline Lydia Mikolo a expliqué à cette occasion que le Canada est un partenaire sincère du Congo surtout dans le transfert des connaissances et d'échange d'expertise après cette période de transition. « Le CHU n'est pas à sa première expérience de coopération entre le Congo et le Canada. Ce don en est certainement le symbole. A cet effet, nous vous remercions de continuer à travailler dans le sens de renforcer cette coopération, de la rendre plus visible, efficace et pérenne », a-t-elle déclaré.

Pour le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville, Sylvain Villiard, le don permettra aux agents paramédicaux et médecins de mieux soigner les Congolais malades et de se protéger lorsqu'on est en contact direct avec les malades.

Interrogé sur la nature du don, le chef de service des urgences, le Dr Christ Arnaud Tiafumu Kondé, a indiqué que le don vient à point nommé parce que le matériel permettra au personnel soignant de prendre tous les patients en charge.

Depuis trois mois poursuit-il, les centres de santé du Congo prennent en charge les patients du Covid-19 en éprouvant des difficultés en matériel avec la fermeture des voies aériennes. « Les hôpitaux ont besoin du matériel en grande quantité en dépit des dons donnés au gouvernement. Tous les jours, cependant le matériel, est à usage unique.», a-t-il déclaré.