Cote d'Ivoire: Vient de paraître - « Une femme à succès », premier ouvrage d'Aimey Du Lac

Paru aux éditions L'Harmattan- Côte d'Ivoire le 5 juin 2020, l'ouvrage « Une femme à succès » est un roman de 144 pages plein de rebondissements dans lequel l'auteur raconte le vécu de la famille Avit.

Monsieur Avit est marié à Fina, ce couple a cinq enfants, Avit veut en avoir d'autres. Conseillée par une sage-femme de se reposer et de ne plus en faire pour un bon moment, Fina est d'accord mais, son époux ne l'est pas.

« Tu dois penser à ta vie, tu n'es pas une mère poule, mais une femme, cela pourrait favoriser le vieillissement précoce de tes cellules et fragiliser ton état de santé, tu es à ton cinquième bébé, s'il te plait sois un peu plus sérieuse que ça, la vie même si on ne l'achète pas, elle coûte chère. Vous faites un bébé ; tout juste après, vous en faites un autre, vous devez penser à vous reposer et surtout que la grossesse précédente s'est terminée par une césarienne, vous et votre époux devriez aussi penser au planning familial et utiliser des méthodes contraceptives », page 13

Le soir, la jeune femme fait part à son mari de son passage chez la sage-femme. Soudain, son mari se met à rougir, une colère monstrueuse s'empare de lui, il pose sur sa femme un regard chargé de réprobation, la somme des questions « Qu'es-tu allée y faire ? Avec l'assentiment de qui ? ». Fina n'a jamais auparavant vu son époux si emporté en présence des enfants. Prise de peur, elle est terrorisée, de même que les enfants, en voyant ce père si décontenancé. Fina et ses enfants se fondent en larmes.

Fina eut honte, son mari la tira dans leur chambre et la menace avec un air très sérieux de ne plus retourner chez aucune autre sage-femme ou dans un hôpital, à moins d'un accouchement. Elle a évité que ses enfants assistent à un tel spectacle qui ne contribue aucunement à leur épanouissement physique et émotionnel.

Fina a eu une vie et un parcours émaillés de divers maux et évènements malheureux. Elle a su remonter la pente malgré les difficultés qu'elle a rencontrées ; elle n'a pas croisé ses bras. Le viol dont elle a été victime, la quasi division de son foyer, la fougue de son fils aîné, le kidnapping de son bébé juste après la naissance ne l'ont pas découragée de vivre.

Aimey Du Lac (Sui Bi Foua Martin Prince Aimé) est un jeune étudiant ivoirien qui poursuit ses études à l'Université Felix Houphouët Boigny de cocody, en Côte d'ivoire.