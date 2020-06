Congo-Brazzaville: Journée mondiale du réfugié - Abraham Ndassira remporte le concours de poésie

Le jeune garçon d'origine centrafricaine âgé de dix ans, Abraham Ndassira, s'est imposé face à vingt-sept candidats au terme du concours de poésie organisé, le 17 juin à Brazzaville, par le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), en prélude à la Journée mondiale du réfugié célébrée chaque 20 juin.

Abraham Ndassira, élève en classe de Cm2, a abordé ce concours de poésie avec beaucoup de stress malgré son enthousiasme. Son texte intitulé « Bâtir la paix dans le monde : chacun peut agir », rappelle qu'être réfugié est un statut qui peut arriver à tout le monde et le réfugié est un citoyen comme tous les autres, capable de participer au bien-être d'une nation, surtout en cette période de crise sanitaire de Covid-19. Bien que les autres participants n'aient pas démérité, le jury a soutenu que le poème d'Abraham Ndassira était celui qui respectait le mieux les critères de sélection du concours : le respect du thème, l'harmonie des phrases, le message du poème et son originalité.

« Ce n'était pas du tout facile de rédiger ce poème en une heure seulement mais je suis très heureux d'être le vainqueur de ce concours. Aussi, j'exhorte les enfants réfugiés comme moi à se démarquer dans la société par de bonnes oeuvres et non la délinquance juvénile», a souligné le lauréat.

Ils étaient quinze filles et douze garçons, élèves réfugiés âgés entre 10 et 17 ans, à concourir au titre du meilleur poème en lien avec le thème de la journée mondiale du réfugié de cette année, à savoir : « Chacun peut agir. Chaque geste compte ». Le challenge, pour eux, consistait à montrer, en quelques mots, l'importance de la solidarité pour un monde, l'importance de la solidarité pour combattre la Covid-19 tous ensemble, sans exclure qui que ce soit. Au terme du concours, cinq candidats ont été sacrés finalistes et ils ont bénéficié chacun d'une enveloppe dont les montants variables sont restés anonymes.

Pour le HCR, le concours vise à impliquer les enfants réfugiés au Congo dans la Journée mondiale du réfugié et à réfléchir sur l'importance de la solidarité, surtout durant cette période de Covid-19. « Le thème de cette année est particulier à cause de la pandémie de Covid-19. Face à ce virus, il nous faut absolument être solidaires dans nos comportements quotidiens en pratiquant les mesures barrières édictées par le gouvernement congolais, à savoir : le lavage régulier des mains, le port obligatoire du masque et la distanciation sociale », a dit Achille Kobossina, président des réfugiés centrafricains de Brazzaville.

Selon un représentant du HCR, la crise sanitaire causée par la Covid-19 rappelle plus que jamais le rôle et la place essentielle de la solidarité entre les peuples et dans la société. « Le HCR appuie le gouvernement congolais dans la lutte contre la Covid-19 et travaille avec les partenaires pour venir en aide aux personnes à risque. Chacun a un rôle à jouer dans ce combat, qui que vous soyez, d'où que vous venez. La solidarité est d'autant plus importante car personne n'est à l'abri de ce virus », a-t-il souligné.